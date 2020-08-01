Легалайз – так чи ні? Дебати щодо легалізації канабісу тривають не тільки в Україні, а й по всьому світі. Проте, вже декілька десятків країн пом’якшили свої закони щодо марихуани.

Першою країною, яка ввела дозвіл на вирощування, продаж та споживання марихуани, став Уругвай у 2013 році. А у жовтні 2018 легалайз прийшов у Канаду, зазначає 24 канал.

Читайте також Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель

Країни, де дозволили легалізацію канабісу

Повністю легалізували марихуану лише у двох країнах: Уругвай і Канада. Тобто у цих країнах дозволено вирощувати, зберігати та споживати. Але ще у кількох десятках держав вона дозволена частково.

Марихуана – що це? Це суміш подрібнених частин коноплі. Основний психоактивний компонент з листя конопель – ТГК (тетрагідроканабінол). Не психоактивний, який застосовують у медицині – канабідіол (CBD).

У 30 країнах дозволили часткове використання марихуани:

США;

Мексика;

Парагвай;

Бразилія;

Чилі;

Беліз;

Еквадор;

Колумбія;

Аргентина;

Венесуела;

Ямайка;

Болівія;

Іспанія;

Португалія;

Нідерланди;

Бельгія;

Великобританія;

Німеччина;

Чехія;

Мальта;

Люксембург;

Камбоджа;

Австралія;

Хорватія;

Непал;

Норвегія;

Словенія;

Греція;

Кіпр;

Індія.

Ще 14 країн дозволили використання канабісу виключно у медичних цілях:

Панама;

Перу;

Ізраїль;

Данія;

Австрія;

Туреччина;

Росія;

Фінляндія;

Італія;

Замбія;

Македонія;

Польща;

Швейцарія;

Зімбабве.



Де легалізована марихуана / Карта 24 каналу

Ситуація з легалізацією марихуани в Україні

В Україні досі ведуться дебати щодо легалізації медичної марихуани. У травні 2019 року на сайті Офісу президента з'явилась відповідна петиція, яка набрала 25 тисяч голосів.

Законопроєкт подано до Верховної Ради.

Депутати не розглянули цей закон.

Під стінами парламенту неодноразово влаштовували акції з вимогою легалізувати медичну марихуану.

МВС блокувало зміни до урядової постанови про перенесення канабісу з категорії наркотиків.

​Покарання за марихуану в Україні

Поширення та зберігання канабісу в Україні карається законом. До списку "Особливо небезпечні наркотичні засоби" входить: канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу.

Зберігання до 5 грамів передбачає адміністративну відповідальність, за зберігання більше 5 грамів – кримінальне переслідування.