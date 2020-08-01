Які країні легалізували марихуану: інфографіка
Легалайз – так чи ні? Дебати щодо легалізації канабісу тривають не тільки в Україні, а й по всьому світі. Проте, вже декілька десятків країн пом’якшили свої закони щодо марихуани.
Першою країною, яка ввела дозвіл на вирощування, продаж та споживання марихуани, став Уругвай у 2013 році. А у жовтні 2018 легалайз прийшов у Канаду, зазначає 24 канал.
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Країни, де дозволили легалізацію канабісу
Повністю легалізували марихуану лише у двох країнах: Уругвай і Канада. Тобто у цих країнах дозволено вирощувати, зберігати та споживати. Але ще у кількох десятках держав вона дозволена частково.
У 30 країнах дозволили часткове використання марихуани:
- США;
- Мексика;
- Парагвай;
- Бразилія;
- Чилі;
- Беліз;
- Еквадор;
- Колумбія;
- Аргентина;
- Венесуела;
- Ямайка;
- Болівія;
- Іспанія;
- Португалія;
- Нідерланди;
- Бельгія;
- Великобританія;
- Німеччина;
- Чехія;
- Мальта;
- Люксембург;
- Камбоджа;
- Австралія;
- Хорватія;
- Непал;
- Норвегія;
- Словенія;
- Греція;
- Кіпр;
- Індія.
Ще 14 країн дозволили використання канабісу виключно у медичних цілях:
- Панама;
- Перу;
- Ізраїль;
- Данія;
- Австрія;
- Туреччина;
- Росія;
- Фінляндія;
- Італія;
- Замбія;
- Македонія;
- Польща;
- Швейцарія;
- Зімбабве.
Де легалізована марихуана / Карта 24 каналу
Ситуація з легалізацією марихуани в Україні
- В Україні досі ведуться дебати щодо легалізації медичної марихуани. У травні 2019 року на сайті Офісу президента з'явилась відповідна петиція, яка набрала 25 тисяч голосів.
- Законопроєкт подано до Верховної Ради.
- Депутати не розглянули цей закон.
- Під стінами парламенту неодноразово влаштовували акції з вимогою легалізувати медичну марихуану.
- МВС блокувало зміни до урядової постанови про перенесення канабісу з категорії наркотиків.
Покарання за марихуану в Україні
Поширення та зберігання канабісу в Україні карається законом. До списку "Особливо небезпечні наркотичні засоби" входить: канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу.
Зберігання до 5 грамів передбачає адміністративну відповідальність, за зберігання більше 5 грамів – кримінальне переслідування.