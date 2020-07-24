У курортній Рибаківці на Миколаївщині виявили спалах коронавірусу
В курортному селищі Рибаківка Березанського району Миколаївської області виявили спалах коронавірусної інфекції.
Як заявив головний лікар Центру медико-санітарної допомоги Коблево Віктор Чернега, ситуація повністю контрольована і не несе загрози людям, котрі відпочивають.
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Станом на 24 липня у Рибаківці офіційно підтверджено 15 випадків захворювання COVID-19.
З них четверо приїжджих і 11 жителів нашого селища. В обласній інфекційній лікарні перебуває четверо людей, їх стан середньої тяжкості, решта – на самоізоляції, хворіють в легкій або безсимптомній формі,
– прокоментував Чернега.
Лікар додав, що повністю проведено обстеження контактних осіб, їх було 53.
"З них позитивний тест отримали 6. Звідси і цифра – 15 хворих, спочатку таких було всього 9. Всі хворі взяті під посилений контроль, небезпеки захворіти, якщо ви дотримуєтеся правил карантину, немає", – зазначив він.
Станом на 24 липня в Миколаївській області всього зареєстровано 536 підтверджених випадків COVID-19. Загалом в Україні зафіксували 62 823 випадки зараження коронавірусом, 1 571 людина померла від ускладнень. 34 886 пацієнтів вже одужали.