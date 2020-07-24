В курортном поселке Рыбаковка Березанского района Николаевской области обнаружили вспышку коронавирусной инфекции.

Как заявил главный врач Центра медико-санитарной помощи Коблево Виктор Чернега, ситуация полностью контролируемая и не несет угрозы людям, которые отдыхают.

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По состоянию на 24 июля в Рыбаковке официально подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19.

Из них четверо приезжих и 11 жителей нашего поселка. В областной инфекционной больнице находится четыре человека, их состояние средней тяжести, остальные – на самоизоляции, болеют в легкой или бессимптомной форме,

– прокомментировал Чернега.

Врач добавил, что полностью проведено обследование контактных лиц, их было 53.

"Из них получили положительный тест 6. Отсюда и цифра – 15 больных, сначала таких было всего 9. Все больные взяты под усиленный контроль, опасности заболеть, если вы придерживаетесь правил карантина, нет", – отметил он.

По состоянию на 24 июля в Николаевской области всего зарегистрировано 536 подтвержденных случаев COVID-19. В целом в Украине зафиксировали 62 823 случая заражения коронавирусом, 1 571 человек умер от осложнений. 34 886 пациентов уже выздоровели.