В Бердянске в санатории "Арктика" обнаружили коронавирусную инфекцию у шести отдыхающих.

Об этом заявил и.о. директора Областного лабораторного центра Миндзрава Роман Терехов, пишет пресс-служба Запорожской ОГА.

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Терехов отметил, что область соответствует всем требованиям внедрения адаптивного карантина, но фиксируются локальные случаи. Кроме того, в течение 11-15 июля заразилось девять медиков.

В целом область соответствует всем требованиям внедрения адаптивного карантина. Впрочем, с начала июля в Бердянске резко ухудшилась ситуация. В санатории "Арктика" заболело шесть отдыхающих. К тому, с 11 до 15 июля, заболело девять медиков,

– сказал он.

Чтобы предотвратить распространение болезни, введены дополнительные ограничительные меры. Также было запланировано провести скрининг на СОVID-19 медицинских работников учреждений здравоохранения города и оздоровительных учреждений, с лечением или работой у которых связаны зарегистрированные случаи заболевания.

Все пациенты и медицинские работники санатория "Арктика" пройдут ПЦР-тестирование, а медицинских работников оздоровительных учреждений обследуют на коронавирус методом ИФА.