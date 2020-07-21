У Бердянську в санаторії "Арктика" виявили коронавірусну інфекцію у шістьох відпочивальників.

Про це заявив в.о. директора Обласного лабораторного центру МОЗ Роман Терехов, пише пресслужба Запорізької ОДА.

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Терехов зазначив, що область відповідає усім вимогам впровадження адаптивного карантину, але фіксуються локальні випадки. Крім того, впродовж 11-15 липня заразилося дев’ять медиків.

В цілому область відповідає усім вимогам впровадження адаптивного карантину. Втім, з початку липня у Бердянську різко погіршилась ситуація. У санаторії "Арктика" захворіло шість відпочивальників. До того, з 11 до 15 липня, захворіло дев’ять медиків,

– сказав він.

Аби запобігти поширенню хвороби, запроваджено додаткові обмежувальні заходи. Також було заплановано провести скринінг на СОVID-19 медичних працівників закладів охорони здоров’я міста і оздоровчих закладів, з лікуванням або роботою в яких пов’язані зареєстровані випадки захворювання.

Усі пацієнти і медичні працівники санаторію "Арктика" пройдуть ПЛР-тестування, а медичних працівників оздоровчих закладів обстежити на коронавірус методом ІФА.