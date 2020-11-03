У Івано-Франківську жінка придбала у супермаркеті "Сільпо" курятину та відклала шмат м'яса для кішки. Зайшовши на кухню посеред ночі, господиня ніяк не очікувала побачити, що м'ясо світиться у темряві.

У фейсбуці мешканка Івано-Франківська Олена Заславська розповіла, що після того, як виникнула шматок у смітник, то помітила, що жир на пальцях світився також.

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Придбавши курятину в магазині, жінка кинула її до борщу, а шматочок дала кішці. Приготована страва була на смак звичайною, тобто дуже навіть смачною, адже це – борщ. Натомість кицька відмовилась їсти м'ясо.

Кішка не з'їла… Вночі встаю - а воно світиться! Тільки що о голограми не транслює. То чи є серед вас харчовики або просто обізнані люди, які можуть пояснити це явище?,

– поділилась жінка у фейсбуці, прикріпивши відповідне фото.



Шматок курятини з "Сільпо" світиться у темряві / Фото Олена Заславська

Мережа супермаркетів "Сільпо" не надала жінці жодних коментарів, хоч вона намагалась зв'язатися з ними й через електронну пошту, і через месенджер.

Чи справді сире м'ясо може світитися в темряві