В Ивано-Франковске женщина приобрела в супермаркете "Сильпо" курятину и отложила кусок мяса для кошки. Зайдя на кухню посреди ночи, хозяйка никак не ожидала увидеть, что мясо светится в темноте.

В фейсбуке жительница Ивано-Франковска Елена Заславская рассказала, что после того, как выкинула кусок в мусор, то заметила, что жир на пальцах светился тоже.

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Приобретя курятину в магазине, женщина добавила ее в борщ, а кусочек дала кошке. Приготовленное блюдо было на вкус обычным, то есть очень даже вкусным, ведь это – борщ. Зато кошка отказалась есть мясо.

Кошка не съела... Ночью встаю – а оно светится! Разве что голограммы не транслирует дорожные. Есть среди вас пищевики или просто знающие люди, которые могут объяснить это явление?

– поделилась женщина в фейсбуке, прикрепив соответствующее фото.



Кусок курицы с "Сильпо" светится в темноте / Фото Елена Заславская

Сеть супермаркетов "Сильпо" не предоставила женщине комментариев, хотя она пыталась связаться с ними и через электронную почту, и через мессенджер.

Действительно ли сырое мясо может светиться в темноте

Причин такого явления может быть несколько. Первая причина – дело рук человека, вторая – довольно естественная, но редкая.

Почему мясо может светиться