Женщина приобрела в "Сильпо" курятину, а она – светится в темноте: фото
В Ивано-Франковске женщина приобрела в супермаркете "Сильпо" курятину и отложила кусок мяса для кошки. Зайдя на кухню посреди ночи, хозяйка никак не ожидала увидеть, что мясо светится в темноте.
В фейсбуке жительница Ивано-Франковска Елена Заславская рассказала, что после того, как выкинула кусок в мусор, то заметила, что жир на пальцах светился тоже.
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Приобретя курятину в магазине, женщина добавила ее в борщ, а кусочек дала кошке. Приготовленное блюдо было на вкус обычным, то есть очень даже вкусным, ведь это – борщ. Зато кошка отказалась есть мясо.
Кошка не съела... Ночью встаю – а оно светится! Разве что голограммы не транслирует дорожные. Есть среди вас пищевики или просто знающие люди, которые могут объяснить это явление?
– поделилась женщина в фейсбуке, прикрепив соответствующее фото.
Кусок курицы с "Сильпо" светится в темноте / Фото Елена Заславская
Сеть супермаркетов "Сильпо" не предоставила женщине комментариев, хотя она пыталась связаться с ними и через электронную почту, и через мессенджер.
Действительно ли сырое мясо может светиться в темноте
Причин такого явления может быть несколько. Первая причина – дело рук человека, вторая – довольно естественная, но редкая.
Почему мясо может светиться
- Достаточно часто для продления срока годности различных продуктов используют смеси фосфатов, которые содержат в себе соли фосфорных кислот. Поэтому мясо вполне может светиться в темноте. Если же оно сияет ярко, то это означает, что при обработке использовали неправильный состав фосфатов. Это плохая новость, ведь при ежедневном употреблении фосфаты могут привести к набору веса, ухудшению умственной деятельности, остеопороза и проблем с сердечно-сосудистой системой. У детей вследствие частого потребления фосфатов портятся зубы и наблюдается резкая смена настроения и нарушения поведения.
- Если животное было больным, или же его мясо было недостаточно охлажденным или неправильно хранилось, оно могло стать местом для размножения бактерий псевдомонад (Pseudomonas). Они имеют свойство вызывать сине-зеленые биолюминесцентное свечение. Хорошая новость – эти бактерии уничтожаются при правильной термической обработке и не вызывают пищевых отравлений. Но все же микробиологи не советуют есть такое мясо, ведь неправильное хранение мясной продукции может стать причиной размножения и других, уже незаметных для глаза человека бактерий.
- Иногда фосфоресценция мяса может быть вызвана фотобактериямы, такими как Photobacterium fischeri, Ph. ponticum, Ph. cyanophosphorescens и другими подобными микроорганизмами. Они часто встречаются в природе и является причиной свечения светлячков, глубоководных рыб и тому подобное. Обсеменения мяса фотобактериямы происходит в охлаждающих или холодильных камерах. Причиной их развития становится повышенная влажность, температура от 5 до 30°С и рН мяса выше 5,6. Эти бактерии не имеют токсических свойств, кроме этого, при признаках порчи свечение сразу прекращается. Поэтому некоторые специалисты считают свечение мяса одним из показателей отсутствия гнилостных микроорганизмов.
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