У Полтавській області померла жінка на наступний день після проведеної пластичної операції на ніс.

38-річна жінка померла в одній з приватних клінік в Кременчуці, в якій вона зробила пластичну операцію. Як повідомляє пресслужба поліції області, померла перебувала у медзакладі з 22 червня.

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Правоохоронці з’ясовують обставини смерті. Провадження розпочато за статтею "Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником".

Місцеве видання "Кременчуцька газета" повідомила, що жінка робила саме ринопластику. Після операції жінка залишилася під наглядом на ніч у клініці і на лікарняному ліжку померла.



У Кременчуці померла жінка після пластичної операції / Фото: Getty Images

Причину смерті з’ясують після розтину померлої. У медзакладі підтвердили факт смерті, однак не коментують подію поки йде слідство.