В Полтавской области умерла женщина на следующий день после проведенной пластической операции на нос.

38-летняя женщина умерла в одной из частных клиник в Кременчуге, в которой она сделала пластическую операцию. Как сообщает пресс-служба полиции области, умершая находилась в медучреждении с 22 июня.

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Правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Производство начато по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Местное издание "Кременчугская газета" сообщило, что женщина делала именно ринопластику. После операции женщина осталась под наблюдением на ночь в клинике и на больничной койке умерла.

В Кременчуге умерла женщина после пластической операции / Фото: Getty Images

Причину смерти выяснят после вскрытия умершей. В медучреждении подтвердили факт смерти, однако не комментируют произошедшее пока идет следствие.