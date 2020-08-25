Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук захищається від коронавірусної хвороби пристроєм, який носить на шиї.

Чудо-маску він показав у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Зокрема, журналіст поцікавився у нього пристроєм, який висить на шиї у Кравчука.

Це маска від коронавірусу. Це зробили американці. Вона працює від батарейок, заряджається і озон, повітря постійно звідти йде, і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, навколо нас озон вже вбив всі мікроби,

– відповів Кравчук.

Насправді ж подібні маски не можуть ефективно "вбивати" частинки вірусу SARS-CoV в повітрі. Застосування озону не є панацеєю і може діяти хіба лиш, як спосіб заспокоїти себе, не більше.

Важливо! Наразі немає жодного наукового дослідження, яке б підтвердило дію озону на поширення коронавірусу.

Подібні пристрої зазнали критики

Раніше "бізнесмени" уже вигадували спосіб підзаробити на пандемії та пропонували для захисту "блокатори коронавірусу", які слід кріпити на одязі. Бейджик начебто "відлякає" коронавірусну інфекцію – у випадку "американської маски" принцип той самий.

У випадку коронавірусної інфекції, то SARS-CoV-2 передається повітряно-крапельним та контактним шляхом. Під час кашлю чи чхання ніякі випаровування речовин не зможуть захистити людину від крапельок із вірусом, які можуть дуже швидко потрапити в ніс, очі чи рот людини, яка перебуває на близькій відстані від хворого.

На відміну від користі, шкода від таких "масок" може бути

Озон – звичайний компонент атмосферного повітря. За нормальних умов — газ блакитного кольору з сильним специфічним запахом.

У високих концентраціях озон небезпечний для людей. Людина може відреагувати наступним чином: