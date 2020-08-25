Кравчук защищается от коронавируса "озоновой маской": объясняем, почему это бред
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук защищается от коронавирусной болезни устройством, которое носит на шее.
Чудо-маску он показал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
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В частности, журналист поинтересовался у него об устройстве, которое висит на шее у Кравчука.
Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы,
– ответил Кравчук.
На самом деле подобные маски не могут эффективно "убивать" частицы вируса SARS-CoV в воздухе. Применение озона не является панацеей и может действовать разве что, как способ успокоить себя, не больше.
Подобные устройства подверглись критике
Ранее "бизнесмены" уже придумывали способ подзаработать на пандемии и предлагали для защиты "блокаторы коронавируса", которые следует крепить к одежде. Бейджик якобы "отпугнет" коронавирусную инфекцию – в случае "американской маски" принцип тот же.
В случае коронавирусной инфекции, то SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным и контактным путем. Во время кашля или чихания никакие испарения веществ не смогут защитить человека от капелек с вирусом, которые могут очень быстро попасть в нос, глаза или рот человека, находящегося на близком расстоянии от больного.
В отличие от пользы, вред от таких "масок" может быть
Озон – обычный компонент атмосферного воздуха. При нормальных условиях – газ голубого цвета с сильным специфическим запахом.
В высоких концентрациях озон опасен для людей. Человек может отреагировать следующим образом:
- Раздражением органов дыхания. Человек уверенно чувствует запах озона уже при концентрации 0,01 мг/м3. При уровне ГДКср 0,03 мг/м3 озон вызывает раздражение дыхательных путей, затрудняет дыхание, вызывает одышку и аритмию.
- Обострение астматических приступов, вплоть до остановки дыхания и смерти.
- Воспаление легких, а при высоких концентрациях – отек легких с удушением и летальным исходом.