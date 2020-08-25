Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук защищается от коронавирусной болезни устройством, которое носит на шее.

Чудо-маску он показал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Читайте также Блокиратор коронавируса: почему опасные бейджики, которые якобы убивают микробы

В частности, журналист поинтересовался у него об устройстве, которое висит на шее у Кравчука.

Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы,

– ответил Кравчук.

На самом деле подобные маски не могут эффективно "убивать" частицы вируса SARS-CoV в воздухе. Применение озона не является панацеей и может действовать разве что, как способ успокоить себя, не больше.

Важно! Пока нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило действие озона на распространение коронавируса.

Подобные устройства подверглись критике

Ранее "бизнесмены" уже придумывали способ подзаработать на пандемии и предлагали для защиты "блокаторы коронавируса", которые следует крепить к одежде. Бейджик якобы "отпугнет" коронавирусную инфекцию – в случае "американской маски" принцип тот же.

В случае коронавирусной инфекции, то SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным и контактным путем. Во время кашля или чихания никакие испарения веществ не смогут защитить человека от капелек с вирусом, которые могут очень быстро попасть в нос, глаза или рот человека, находящегося на близком расстоянии от больного.

В отличие от пользы, вред от таких "масок" может быть

Озон – обычный компонент атмосферного воздуха. При нормальных условиях – газ голубого цвета с сильным специфическим запахом.

В высоких концентрациях озон опасен для людей. Человек может отреагировать следующим образом: