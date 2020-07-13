Спекуляций и мошенничества на теме пандемии COVID-19 немало. Нечестные бизнесмены придумывают разные способы, чтобы заработать. Одним из примеров такого обмана являются блокаторы коронавируса, которые следует закрепить на одежде. Бейджик будто бы "отпугнет" коронавирусную инфекцию.

24 канал собрал факты о блокаторах коронавируса. Почему не следует полагаться на их эффективность и как не стать жертвой наглых мошенников.

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Производители подобных блокаторов отмечают, что это чуть ли не панацея. Бейджик убивает все плохое, не вредит хорошему, эффективен в пределах 1 квадратного метра, эффект защиты наступает чуть ли не мгновенно и работает один блокиратор почти месяц!

VoxCheck пишет, что цена блокаторов колеблется от 400 до 1500 грн в зависимости от производителя и магазина.

"Революционный средство", которое уничтожает вирусы, микробы, бактерии, аллергены, споры плесени является японской разработкой. Но разработчики не планировали сделать блокаторы вирусов средством индивидуальной защиты – речь шла о дезинфекции помещений и транспорта.

Почему на самом деле блокатор коронавируса не действует

Действующее вещество блокатора вирусов – диоксид хлора.

Нет никаких доказательных данных эффективности и безопасности вирусоблокераторов, однако известно о побочных эффектах – затрудненное дыхание и спутанность сознания.

Диоксид хлора быстро разрушается в воздухе до хлорного газа и кислорода. Чтобы уничтожать вирусы, его должно быть достаточное количество. Но нужная доза – не безопасна. Диоксид хлора может вызвать раздражение в носу, горле и легких. Человек может испытывать головную боль и головокружение.

А вот если концентрация вещества низкая, то и эффекта дезинфекции не будет.

То есть, в лучшем случае вы можете купить безопасный блокатор, но практически неэффективный. Или блокатор с дезинфицирующим действием, но опасный.



Ни один блокиратор вируса не защитит от инфицирования / Фото barejapan.com

Кто популяризировал блокаторы коронавируса

Часть депутатов Госдумы РФ ходила на пленарные заседания именно с такими блокаторами в виде белого креста на черном фоне. Даже Песков, у которого таки впоследствии диагностировали коронавирус, был замечен с подобным аксессуаром.

Среди украинских политиков поверила в чудо-средство Наталия Королевская.

Королевская пользуется псевдоэффективными бейджиками против коронавируса

Нелепость идеи эффективности бейджиков

В случае коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным и контактным путем. Во время кашля или чихания никакие испарения блокатора не смогут защитить человека от капелек с вирусом, которые могут очень быстро попасть в нос, глаза или рот человека, находящегося на близком расстоянии от больного.

От контактного пути заражения блокатор тем более не защитит.

Кроме того, такие блокаторы дают обманчивое ощущение безопасности, люди перестают придерживаться действительно действенных средств защиты – социального дистанцирования, гигиены.