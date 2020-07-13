Спекуляцій та шахрайства на темі пандемії COVID-19 чимало. Нечесні бізнесмени вигадують різні способи, аби заробити. Одним із прикладів такого обману є блокатори коронавірусу, які слід закріпити на одязі. Бейджик начебто "відлякає" коронавірусну інфекцію.

24 канал зібрав факти про блокатори коронавірусу. Чому не слід покладатись на їх ефективність та як не стати жертвою нахабних шахраїв.

Читайте також Спирт і трави: компанію, яка випускає Протефлазід, оштрафували на 3 мільйони

Виробники подібних блокаторів зазначають, що це ледь не панацея. Бейджик вбиває все погане, не шкодить хорошому, ефективний у межах 1 квадратного метра, ефект захисту настає чи не миттєво і працює один блокатор аж місяць!

VoxCheck пише, що ціна блокаторів коливається від 400 до 1 500 грн залежно від виробника і магазину.

"Революційний засіб", який знищує віруси, мікроби, бактерії, алергени, спори цвілі є японською розробкою. Але розробники не планували зробити блокатори вірусів засобом індивідуального захисту – йшлося про дезінфекцію приміщень та транспорту.

Чому насправді блокатор коронавірусу не діє

Діюча речовина блокатора вірусів – діоксид хлору.

Немає жодних доказових даних ефективності та безпечності вірусоблокаторів, проте відомо про побічні ефекти – утруднене дихання та сплутаність свідомості.

Діоксид хлору швидко руйнується в повітрі до хлорного газу та кисню. Щоб знищувати віруси, його має бути достатня кількість. Але потрібна доза – не є безпечною. Діоксид хлору може викликати подразнення в носі, горлі та легенях. Людина може відчувати головний біль та запаморочення.

А от якщо концентрація речовини низька, то і ефекту дезінфекції не буде.

Тобто, в кращому випадку ви можете купити безпечний блокатор, але практично неефективний. Або ж блокатор з дезінфікуючою дією, але небезпечний.



Жодний блокатор вірусу не захистить від інфікування / Фото barejapan.com

Хто популяризував блокатори коронавірусу

Частина депутатів Держдуми РФ ходила на пленарні засідання саме з такими блокаторами у вигляді білого хреста на чорному фоні. Навіть Пєсков, у якого таки згодом діагностували коронавірус, був помічений з подібним аксесуаром.

Серед українських політиків повірила у чудо-засіб Наталія Королевська.



Королевська користується псевдоефективними бейджиками проти коронавірусу

Безглуздість ідеї ефективності бейджиків

У випадку коронавірусної інфекції, то SARS-CoV-2 передається повітряно-крапельним та контактним шляхом. Під час кашлю чи чхання ніякі випаровування блокатора не зможуть захистити людину від крапельок із вірусом, які можуть дуже швидко потрапити в ніс, очі чи рот людини, яка перебуває на близькій відстані від хворого.

Від контактного шляху зараження блокатор тим більше не захистить.

Крім того, такі блокатори дають оманливе відчуття безпеки, люди перестають дотримуватись справді дієвих засобів захисту – соціального дистанціювання, гігієни.