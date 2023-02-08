Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) застерігає від використання вироблених в Індії очних крапель Artificial Tears.

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Небезпечні краплі

Вчені виявили бактерії у флаконах з очними краплями, і зараз воно перевіряє, чи збігається штам, виявлений у флаконах з очними краплями, зі штамом, виявленим у пацієнтів.

Загалом Artificial Tears пов’язують зі спалахом бактеріальних інфекцій Pseudomonas aeruginosa, стійких до ліків, які призвели до побічних ефектів у принаймні 55 пацієнтів у США, зокрема, викликали сліпоту та навіть смерть.

Інфекції P. aeruginosa зазвичай трапляються в лікарнях у людей з ослабленою імунною системою, хоча бактерії можна знайти у воді та ґрунті. Люди також можуть носити його на руках.

Порушення під час виробництва

Очні краплі могли бути забруднені під час виробництва або коли їх відкрила людина з бактеріями на руках. Досліджувані краплі не містять консервантів, які б пригнічували ріст мікробів.

Тому в Управлінні заявили, що очні краплі Artificial Tears, вироблені індійською компанією Global Pharma Healthcare Pvt Ltd, були вироблені з порушеннями.

Джерело в індійському уряді повідомило, що федеральні та державні регуляторні органи з ліків направили групу на виробничий завод, де вироблялися краплі.

Для чого використовують ці краплі

Сухість ока, в тому числі сухий кератокон’юнктивіт та синдром Шегрена, а також для лікування та запобігання ускладнень. Тимчасове полегшення печіння та подразнення, спричинених сухістю ока, та як захист від подальшого подразнення. Тимчасове полегшення дискомфорту, спричиненого незначними подразненнями ока або впливом на нього вітру або сонця.