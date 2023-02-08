Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предостерегает от использования производимых в Индии глазных капель Artificial Tears.

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Опасные капли

Ученые обнаружили бактерии во флаконах с глазными каплями, и сейчас оно проверяет, совпадает ли штамм, обнаруженный во флаконах с глазными каплями, со штаммом, обнаруженным у пациентов.

В общем, Artificial Tears связывают со вспышкой бактериальных инфекций Pseudomonas aeruginosa, устойчивых к лекарствам, которые привели к побочным эффектам по крайней мере 55 пациентов в США, в частности, вызвали слепоту и даже смерть.

Инфекции P. aeruginosa обычно встречаются в больницах у людей с ослабленной иммунной системой, хотя бактерии можно найти в воде и почве. Люди тоже могут носить его на руках.

Нарушения при производстве

Глазные капли могли быть загрязнены при производстве или когда их открыл человек с бактериями на руках. Исследуемые капли не содержат консервантов, подавляющих рост микробов.

Поэтому в Управлении заявили, что глазные капли Artificial Tears, производимые индийской компанией Global Pharma Healthcare Pvt Ltd, были произведены с нарушениями.

Источник в индийском правительстве сообщил, что федеральные и государственные регуляторные органы по лекарствам направили группу на производственный завод, где производились капли.

Для чего используют эти капли

Сухость глаза, включая сухой кератоконъюнктивит и синдром Шегрена, а также для лечения и предотвращения осложнений. Временное облегчение жжения и раздражения, вызванных сухостью глаза, и защитой от дальнейшего раздражения. Временное облегчение дискомфорта, вызванного незначительными раздражениями глаза или воздействием на него ветра или солнца.