За статистикою ВООЗ, практично кожна 10 людина у світі втрачає слух. Оскільки Україна – країна третього світу, то у нас це фактично кожна 8 людина.

Хороша новина в тому, що 60% випадкам втрати слуху можна запобігти. Саме тому благодійна організація "Відчуй" запустила власний проєкт "Кабінет на колесах", у рамках якого кожен охочий може перевірити слух безкоштовно.

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Організація "Відчуй" з 2001 року займається соціалізацією людей з втратою слуху, популяризацією вивчення мови жестів та сприяє реабілітації слухопротезованих.

Журналісти Здоров'я 24 поспілкувалися з в.о. директорки організації Дарією Герасимчук. Вона розповіла, що один з основних напрямків роботи "Відчуй" – організація заходів, які можуть запобігати наслідкам незворотних втрат у житті.

Дарія Герасимчук “Ми обстежуємо наше здоров’я раз на рік, але на перевірку слуху в Україні не звертають уваги. Саме на це направлений проєкт "Кабінет на колесах" – не лише прямо зараз прийти й перевірити, а й нагадати людям про важливість цього обстеження”.

"Кабінет на колесах" – це спеціальний, обладнаний аудіометричним обладнанням автомобіль з досвідченим фахівцем, який перевірятиме слух усім охочим віком від 7 до 55 років. В портативних мобільних умовах досить складно обстежити меншу за віком дитину. А у 55 років, на жаль, через вікові порушення апарат покаже їх у будь-якому випадку.



"Кабінет на колесах" у Львові / Фото Анастасія Кушпіт

Важливо розуміти, що у "Кабінеті на колесах" вам не повідомлять причину втрати слуху або конкретний діагноз. Основна мета – виявити порушення у тих, у кого їх не повинно бути. Тож, якщо в рамках проєкту у вас виявлять якісь проблеми зі слухом, це означає, що слід негайно звернутися до лікаря, аби він встановив точну причину та призначив необхідне лікування. Тут важливо не панікувати й пам'ятати статистику.

Дарія Герасимчук “ Ми багато слухаємо музику в навушниках, неправильно ними користуємося, не ходимо до лікаря, не перевіряємо власний слух і, врешті, живемо у надто гучному світі. Але є і хороша новина – 60% повної втрати слуху можна випередити, якщо вчасно перевірити слух і встановити діагноз".

Як виникла ідея створення проєкту

У торгових центрах Києва "Відчуй" неодноразово влаштовувала перевірки слуху. Організатори розставляли 7-8 точок, які працювали цілий день. На жаль, майже у кожної 5 людини виявлялись порушення. Тому організатори акції вирішили, що це потрібно робити не лише у столиці.

За оцінками ВООЗ, по усьому світу від втрати слуху або його порушень страждають близько 300 мільйонів людей. До 2050 року це число може зрости до 900 мільйонів.

Творці проєкту запустили власне опитування, у якому взяли участь вже понад 2 тисячі респондентів. З них лише близько 300 людей повідомили, що перевіряли слух. І переважно через те, що вже мають порушення і знають про це. Решта людей ніколи цього не робили, бо просто про це не задумувались.

До яких міст завітає "Кабінет на колесах"

“Кабінет на колесах” відвідає безліч міст, як і великих, так і маленьких. Це лише перший етап проєкту, який триватиме 3 місяці. За цей період "Кабінет на колесах" об'їде понад 31 місто України.



Одне обстеження триває 7–8 хвилин / Фото Анастасія Кушпіт

За пересуванням автомобіля можна слідкувати на офіційному сайті – там є перелік міст, детальний графік роботи, точна локація. Якщо не побачили свого міста – не засмучуйтесь. Графік буде постійно оновлюватись, адже це лише перший етап. Волонтери не збираються зупинятись, поки не об’їдуть більшість українських міст. Після Нового року "Відчуй" знову планують об'їхати Україну та навіть організувати окремий тур вищими навчальним закладами.

Дарія Герасимчук “ Ми хочемо, щоб перевір слух стало такою вербальною нотою, яка запам'ятається кожній людині. Що ти маєш стежити за своїм здоров’ям, аби чути такі суперважливі найрідніші голоси у своєму життя та найпрекрасніші звуки у своєму житті якомога довше".

Дарія Герасимчук зазначила, що "Кабінет на колесах" працюватиме і в період карантину. Волонтери навчились справлятись з потоком людей, а для того, аби знизити ризик поширення коронавірусної інфекції: