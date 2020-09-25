Втрата слуху: симптоми, причини, профілактика та лікування
Органи слуху – вразлива та тендітна частина нашого організму. Якщо говорити про причини порушення слуху, їх можна поділити на дві групи: ті, що призводять до тимчасового зниження слуху, і більш стійкі та небезпечні.
Лор-лікарка Анастасія Мазановіч в рамках проєкту громадської організації "Відчуй" з безкоштовної перевірки слуху "Кабінет на колесах" розповіла Здоров'ю 24 каналу про причини порушення і втрати слуху, симптомах і якою має бути профілактика, щоб не втратити слух.
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Причини втрати слуху
Причинами можуть бути:
- різкі зміни артеріального тиску;
- коливання рівня глюкози в крові;
- акустичні травми – разові або постійні;
- використання ототоксичних ліків;
- черепно-мозкові травми;
- деякі інфекційні захворювання, наприклад, грип або кір.
Також, значною мірою, підвищують ризик знижень слуху спадкова схильність і шкідливі звички.
Симптоми порушень слуху
У тому, що знижений слух, можуть вказувати такі симптоми:
- пацієнт регулярно перепитує;
- знижена розбірливість звуків;
- окремі звуки можуть бути не чутні повністю;
- у вухах відчувається шум, гул, свист або дзвін;
- відчувається виражена закладеність у вухах.
Якщо причина в запальному стані, пацієнт може скаржитися на біль, загальну слабкість, високу температуру та інші ознаки хвороби, ускладненням якої стала втрата слуху.
Якою має бути профілактика і лікування
Профілактика слуху полягає в тому, щоб уникати тих причин, які можуть його знизити. Можна виділити основні заходи профілактики:
- захист слуху від шумових подразників;
- профілактика інфекційних захворювань і вакцинація від них;
- підтримка основних показників здоров'я в нормі - артеріальний тиск, глюкоза в крові;
- рання діагностика проблем зі слухом і регулярний контроль аудіометрії;
- своєчасне лікування запальних патологій.
Порушення слуху / Фото vidchui.org
При появі симптомів зниження слуху, необхідно звернутися до лікаря-сурдолога. Фахівець призначить медикаментозне лікування – це можуть бути протизапальні препарати, які в короткий час знімуть запалення, при необхідності – антибіотики та корекцію супутніх станів.
Якщо порушення слуху хронічні й стійкі – потрібні радикальніші дії. Це може бути слуховідновна операція, використання слухових апаратів, кохлеарних імплантів і реабілітація з їхньою допомогою.
Як не втратити слух
Причин зниження слуху дуже багато і це може трапитися з кожним, незалежно від віку, статі та інших параметрів. Крім заходів профілактики, пацієнти повинні знати, що саме швидка реакція на зниження слуху, допоможе повернути його до нормального рівня. Якщо час втрачено – більше шансів, що зниження буде незворотним. А ось рання терапія навпаки 6 дозволить повернути його до норми.
Хто перебуває в групі ризику втрати слуху
У групі ризику перебувають ті, хто працює в галасливих умовах. При чому однаково небезпечні для слухового нерва і разові інтенсивні підвищення гучності, і постійний монотонний шум середнього рівня. Також, на слух негативно впливають перепади тиску.
Тому, якщо ваша робота або захоплення пов'язані з гучним виробництвом, пострілами, гучною музикою – зверніть увагу на профілактику знижень слуху. Ще одна група ризику – пацієнти з хронічною патологією, наприклад, гіпертонічною хворобою або діабетом.
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Слід берегти слух тим, кому показана тривала та інтенсивна терапія антибіотиками, хімієпрепаратами або іншими сильнодійними медикаментами. Якщо у ваших родичів були проблеми зі слухом, обумовлені спадковою схильністю – також уважно реагуйте на найменші зниження слуху.
Які хвороби провокують втрату слуху та коли потрібно звернутися до лікаря
Звертатися до лікаря, безумовно, необхідно якомога раніше – відразу після появи перших симптомів. Будь-яка хвороба легше лікується на ранніх етапах, а найголовніше – в цей час більше шансів відновити слух. Якщо сумніваєтеся, приходьте на діагностику слуху – аудіометрію.
Втрату слуху провокують різнопланові захворювання – прямо або опосередковано. Це може бути ускладненням гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, патології ендокринної системи.
Також, функція слуху знижується, коли вухо уражене отосклерозом, отитом, новоутвореннями центральної нервової системи. З вірусних патологій для слуху небезпечні кір і грип, іноді навіть вітрянка. При туберкульозі та злоякісних новоутвореннях слух падає від деяких препаратів, якими лікують захворювання.
Довіряйте своє здоров'я професіоналам, не займайтеся самолікуванням і вчасно звертайтеся по допомогу. А найкраще – не хворійте,
– сказала лікарка.