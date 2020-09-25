Органи слуху – вразлива та тендітна частина нашого організму. Якщо говорити про причини порушення слуху, їх можна поділити на дві групи: ті, що призводять до тимчасового зниження слуху, і більш стійкі та небезпечні.

Лор-лікарка Анастасія Мазановіч в рамках проєкту громадської організації "Відчуй" з безкоштовної перевірки слуху "Кабінет на колесах" розповіла Здоров'ю 24 каналу про причини порушення і втрати слуху, симптомах і якою має бути профілактика, щоб не втратити слух.

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Причини втрати слуху

Причинами можуть бути:

різкі зміни артеріального тиску;

коливання рівня глюкози в крові;

акустичні травми – разові або постійні;

використання ототоксичних ліків;

черепно-мозкові травми;

деякі інфекційні захворювання, наприклад, грип або кір.

Також, значною мірою, підвищують ризик знижень слуху спадкова схильність і шкідливі звички.

Симптоми порушень слуху

У тому, що знижений слух, можуть вказувати такі симптоми:

пацієнт регулярно перепитує;

знижена розбірливість звуків;

окремі звуки можуть бути не чутні повністю;

у вухах відчувається шум, гул, свист або дзвін;

відчувається виражена закладеність у вухах.

Анастасія Мазановіч “Пацієнт не завжди може відчути та озвучити симптоми. Родичам і близьким слід звертати увагу, якщо пацієнт часто перепитує, не реагує на звуки, скаржиться на дискомфорт у вухах”.

Якщо причина в запальному стані, пацієнт може скаржитися на біль, загальну слабкість, високу температуру та інші ознаки хвороби, ускладненням якої стала втрата слуху.

Якою має бути профілактика і лікування

Профілактика слуху полягає в тому, щоб уникати тих причин, які можуть його знизити. Можна виділити основні заходи профілактики:

захист слуху від шумових подразників;

профілактика інфекційних захворювань і вакцинація від них;

підтримка основних показників здоров'я в нормі - артеріальний тиск, глюкоза в крові;

рання діагностика проблем зі слухом і регулярний контроль аудіометрії;

своєчасне лікування запальних патологій.



Порушення слуху / Фото vidchui.org

При появі симптомів зниження слуху, необхідно звернутися до лікаря-сурдолога. Фахівець призначить медикаментозне лікування – це можуть бути протизапальні препарати, які в короткий час знімуть запалення, при необхідності – антибіотики та корекцію супутніх станів.

Якщо порушення слуху хронічні й стійкі – потрібні радикальніші дії. Це може бути слуховідновна операція, використання слухових апаратів, кохлеарних імплантів і реабілітація з їхньою допомогою.

Як не втратити слух

Причин зниження слуху дуже багато і це може трапитися з кожним, незалежно від віку, статі та інших параметрів. Крім заходів профілактики, пацієнти повинні знати, що саме швидка реакція на зниження слуху, допоможе повернути його до нормального рівня. Якщо час втрачено – більше шансів, що зниження буде незворотним. А ось рання терапія навпаки 6 дозволить повернути його до норми.

Хто перебуває в групі ризику втрати слуху

У групі ризику перебувають ті, хто працює в галасливих умовах. При чому однаково небезпечні для слухового нерва і разові інтенсивні підвищення гучності, і постійний монотонний шум середнього рівня. Також, на слух негативно впливають перепади тиску.

Анастасія Мазановіч “Тому, якщо ваша робота або захоплення пов'язані з гучним виробництвом, пострілами, гучною музикою – зверніть увагу на профілактику знижень слуху. Ще одна група ризику – пацієнти з хронічною патологією, наприклад, гіпертонічною хворобою або діабетом”.

Тому, якщо ваша робота або захоплення пов'язані з гучним виробництвом, пострілами, гучною музикою – зверніть увагу на профілактику знижень слуху. Ще одна група ризику – пацієнти з хронічною патологією, наприклад, гіпертонічною хворобою або діабетом.

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Слід берегти слух тим, кому показана тривала та інтенсивна терапія антибіотиками, хімієпрепаратами або іншими сильнодійними медикаментами. Якщо у ваших родичів були проблеми зі слухом, обумовлені спадковою схильністю – також уважно реагуйте на найменші зниження слуху.

Які хвороби провокують втрату слуху та коли потрібно звернутися до лікаря

Звертатися до лікаря, безумовно, необхідно якомога раніше – відразу після появи перших симптомів. Будь-яка хвороба легше лікується на ранніх етапах, а найголовніше – в цей час більше шансів відновити слух. Якщо сумніваєтеся, приходьте на діагностику слуху – аудіометрію.

Втрату слуху провокують різнопланові захворювання – прямо або опосередковано. Це може бути ускладненням гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, патології ендокринної системи.

Також, функція слуху знижується, коли вухо уражене отосклерозом, отитом, новоутвореннями центральної нервової системи. З вірусних патологій для слуху небезпечні кір і грип, іноді навіть вітрянка. При туберкульозі та злоякісних новоутвореннях слух падає від деяких препаратів, якими лікують захворювання.

Довіряйте своє здоров'я професіоналам, не займайтеся самолікуванням і вчасно звертайтеся по допомогу. А найкраще – не хворійте,

– сказала лікарка.