Органы слуха – уязвимая и хрупкая часть нашего организма. Если говорить о причинах нарушения слуха, их можно поделить на две группы: те, что приводят к временному снижению слуха, и более устойчивые и опасные.

Лор-врач Анастасия Мазанович в рамках проекта общественной организации "прочувствуй" по бесплатной проверке слуха "кабинет на колесах" рассказала Здоровью 24 о причинах нарушения и потери слуха, симптомах и какой должна быть профилактика, чтобы не потерять слух.

Также на тему: Где бесплатно проверить слух на современном оборудовании: перечень городов

Причины потери слуха

Причинами могут быть:

резкие изменения артериального давления;

колебания уровня глюкозы в крови;

акустические травмы – разовые или постоянные;

использование ототоксических лекарств;

черепно-мозговые травмы;

некоторые инфекционные заболевания, например, грипп или корь.

Также в значительной степени повышают риск снижений слуха наследственная предрасположенность и вредные привычки.

Симптомы нарушений слуха

На то, что снижен слух, могут указывать следующие симптомы:

пациент регулярно переспрашивает;

пониженная разборчивость звуков;

отдельные звуки могут быть не слышны полностью;

в ушах чувствуется шум, гул, свист или звон;

ощущается выраженная заложенность в ушах.

Анастасия Мазанович "Пациент не всегда может почувствовать и озвучить симптомы. Родственникам и близким следует обращать внимание, если пациент часто переспрашивает, не реагирует на звуки, жалуется на дискомфорт в ушах”.

Если причина в воспалительном состоянии, пациент может жаловаться на боль, общую слабость, высокую температуру и другие признаки болезни, осложнением которой стала потеря слуха.

Какой должна быть профилактика и лечение

Профилактика слуха заключается в том, чтобы избегать тех причин, которые могут его снизить. Можно выделить основные меры профилактики:

защита слуха от шумовых раздражителей;

профилактика инфекционных заболеваний и вакцинация от них;

поддержание основных показателей здоровья в норме – артериальное давление, глюкоза в крови;

ранняя диагностика проблем со слухом и регулярный контроль аудиометрии;

своевременное лечение воспалительных патологий.

Нарушения слуха / Фото vidchui.org

При появлении симптомов снижения слуха, необходимо обратиться к врачу-сурдологу. Специалист назначит медикаментозное лечение – это могут быть противовоспалительные препараты, которые в короткое время снимут воспаление, при необходимости – антибиотики и коррекцию сопутствующих состояний.

Если нарушения слуха хронические и стойкие – нужны более радикальные действия. Это может быть слуховосстанавливающая операция, использование слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов и реабилитация с их помощью.

Как не потерять слух

Причин снижения слуха очень много и это может случиться с каждым, независимо от возраста, пола и других параметров. Кроме мер профилактики, пациенты должны знать, что именно быстрая реакция на снижение слуха, поможет вернуть его к нормальному уровню. Если время потеряно – больше шансов, что снижение будет необратимым. А вот ранняя терапия наоборот 6 позволит вернуть его к норме.

Кто находится в группе риска потери слуха

В группе риска находятся те, кто работает в шумных условиях. При чем одинаково опасны для слухового нерва и разовые интенсивные повышения громкости, и постоянный монотонный шум среднего уровня. Также, на слух негативно влияют перепады давления.

Анастасия Мазанович "Поэтому, если ваша работа или увлечение связаны с громким производством, выстрелами, громкой музыкой – обратите внимание на профилактику понижений слуха. Еще одна группа риска – пациенты с хронической патологией, например, гипертонической болезнью или диабетом”.

Поэтому, если ваша работа или увлечение связаны с громким производством, выстрелами, громкой музыкой – обратите внимание на профилактику понижений слуха. Еще одна группа риска – пациенты с хронической патологией, например, гипертонической болезнью или диабетом.

Читайте также: Обнаружили неожиданный способ сохранить слух в старости

Следует беречь слух тем, кому показана длительная и интенсивная терапия антибиотиками, химиепрепаратами или другими сильнодействующими медикаментами. Если у ваших родственников были проблемы со слухом, обусловленные наследственной предрасположенностью – также внимательно реагируйте на малейшие снижения слуха.

Какие болезни провоцируют потерю слуха и когда нужно обратиться к врачу

Обращаться к врачу, безусловно, необходимо как можно раньше – сразу после появления первых симптомов. Любая болезнь легче лечится на ранних этапах, а самое главное – в это время больше шансов восстановить слух. Если сомневаетесь, приходите на диагностику слуха – аудиометрию.

Потерю слуха провоцируют разноплановые заболевания – прямо или косвенно. Это может быть осложнением гипертонической болезни, сахарного диабета, патологии эндокринной системы.

Также, функция слуха снижается, когда ухо поражено отосклерозом, отитом, новообразованиями центральной нервной системы. Из вирусных патологий для слуха опасны корь и грипп, иногда даже ветрянка. При туберкулезе и злокачественных новообразованиях слух падает от некоторых препаратов, которыми лечат заболевания.

Доверяйте свое здоровье профессионалам, не занимайтесь самолечением и вовремя обращайтесь за помощью. А лучше всего – не болейте,

– сказала врач.