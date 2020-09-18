Потеря слуха – распространенная проблема в мире и в Украине. Поэтому с 21 сентября стартует бесплатная акция, которая охватит 31 город Украины.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый 10 человек в мире теряет слух. В Украине – это каждый 8 человек.

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Глухотой и различными нарушениями слуха болеют более 300 миллионов человек, и к 2050 году это число может вырасти до 900 миллионов человек. При этом врачи уверяют, что в 60% случаев потерю слуха можно предотвратить, если вовремя поставить диагноз.



Города, в которых можно бесплатно проверить слух / Скриншот с vidchui.org

Поэтому Общественная организация "Відчуй" начинает Всеукраинский проект с бесплатной проверкой слуха.

Опытный специалист в специально оснащенном аудиометрическим оборудованием автомобиле – Кабинете на колесах – за три месяца посетит 31 город Украины и будет останавливаться возле популярных точек города, чтобы бесплатно проверить слух всем желающим.

График маршрута проекта можно найти по ссылке.

На наши уши постоянно действуют шумы, громкие звуки, фоновые разговоры. Поэтому случаи тугоухости среди молодежи становятся все более распространенными. Именно поэтому мы создали проект "Кабинет на колесах", чтобы позаботиться о здоровом будущем нашей страны,

– рассказала Людмила Пышная, основательница организации "Відчуй".