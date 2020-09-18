Втрата слуху – поширена проблема у світі й в Україні. Тому з 21 вересня стартує безкоштовна акція, яка охопить 31 місто України.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожна 10 людина у світі втрачає слух. В Україні – це кожна 8 людина.

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На глухоту і різні порушення слуху хворіють понад 300 мільйонів осіб, і до 2050 року це число може зрости до 900 мільйонів осіб. При цьому лікарі запевняють, що в 60% випадків втраті слуху можна запобігти, якщо вчасно поставити діагноз.



Міста, в яких можна безкоштовно перевірити слух / Скріншот з vidchui.org

Тому Громадська організація "Відчуй" розпочинає Всеукраїнський проєкт з безкоштовною перевіркою слуху.

Досвідчений фахівець у спеціально оснащеному аудіометричним обладнанням автомобілі – Кабінеті на колесах – за три місяці відвідає 31 місто України та зупинятиметься біля популярних точок міста аби безкоштовно перевірити слух усім охочим.

Графік маршруту проєкту можна знайти за посиланням.

На наші вуха постійно діють шуми, гучні звуки, фонові розмови. Тому випадки приглухуватості серед молоді стають все поширенішими. Саме тому ми створили проєкт "Кабінет на колесах", аби потурбуватися про здорове майбутнє нашої країни,

– розповіла Людмила Пишна, засновниця організації "Відчуй".