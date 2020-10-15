Каждый 8 украинец теряет слух: где провериться бесплатно
По статистике ВОЗ, практически каждый 10 человек в мире теряет слух. Поскольку Украина – страна третьего мира, то у нас это практически каждый 8 человек.
Хорошая новость в том, что 60% случаев потери слуха можно предотвратить. Именно поэтому благотворительная организация "Почувствуй" запустила собственный проект "Кабинет на колесах", в рамках которого каждый желающий может проверить слух бесплатно.
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"Мы едем, чтобы спасти страну от тишины"
Организация "Почувствуй" с 2001 года занимается социализацией людей с потерей слуха, популяризацией изучения языка жестов и способствует реабилитации слухопротезированных.
Журналисты Здоровье 24 пообщались с и.о. директора организации Дарьей Герасимчук. Она рассказала, что одно из основных направлений работы "Почувствуй" – организация мероприятий, которые могут предотвращать последствия необратимых потерь в жизни.
"Кабинет на колесах" – это специальный, оборудованный аудиометрическим оборудованием автомобиль с опытным специалистом, который будет проверять слух всем желающим в возрасте от 7 до 55 лет. В портативных мобильных условиях достаточно сложно обследовать меньшего по возрасту ребенка. А в 55 лет, к сожалению, из-за возрастных нарушений аппарат покажет их в любом случае.
"Кабинет на колесах" во Львове / Фото Анастасия Кушпит
Важно понимать, что в "Кабинете на колесах" вам не сообщат причину потери слуха или конкретный диагноз. Основная цель – выявить нарушения в тех, у кого их не должно быть. Поэтому, если в рамках проекта у вас обнаружат какие-то проблемы со слухом, это означает, что следует немедленно обратиться к врачу, чтобы он установил точную причину и назначил необходимое лечение. Здесь важно не паниковать и помнить статистику.
Как возникла идея создания проекта
В торговых центрах Киева "Почувствуй" неоднократно устраивала проверки слуха. Организаторы расставляли 7-8 точек, работавших целый день. К сожалению, почти у каждого 5 человека обнаруживали нарушения. Поэтому организаторы акции решили, что это нужно делать не только в столице.
Создатели проекта запустили собственный опрос, в котором приняли участие уже более 2 тысяч респондентов. Из них только около 300 человек сообщили, что проверяли слух. И главным образом потому, что уже имеют нарушения и знают об этом. Остальные люди никогда этого не делали, потому что просто об этом не задумывались.
В какие города пожалует "Кабинет на колесах"
"Кабинет на колесах" посетит множество городов, как крупных, так и маленьких. Это лишь первый этап проекта, который продлится 3 месяца. За этот период "Кабинет на колесах" объедет более чем 31 город Украины.
Одно обследование длится 7-8 минут / Фото Анастасия Кушпит
За передвижением автомобиля можно следить на официальном сайте – там есть перечень городов, детальный график работы, точная локация. Если не увидели своего города – не расстраивайтесь. График будет постоянно обновляться, ведь это только первый этап. Волонтеры не собираются останавливаться, пока не объедут большинство украинских городов. После Нового года "Почувствуй" вновь планируют объехать Украину и даже организовать отдельный тур по высшим учебным заведениям.
Дария Герасимчук отметила, что "Кабинет на колесах" будет работать и в период карантина. Волонтеры научились справляться с потоком людей, а для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции:
- Автомобиль дезинфицируют каждый час,
- Все поверхности и руки пациентов обрабатывают антисептиком,
- На кресле периодически меняют защитную пленку,
- Организаторы следят за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.