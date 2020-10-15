По статистике ВОЗ, практически каждый 10 человек в мире теряет слух. Поскольку Украина – страна третьего мира, то у нас это практически каждый 8 человек.

Хорошая новость в том, что 60% случаев потери слуха можно предотвратить. Именно поэтому благотворительная организация "Почувствуй" запустила собственный проект "Кабинет на колесах", в рамках которого каждый желающий может проверить слух бесплатно.

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Организация "Почувствуй" с 2001 года занимается социализацией людей с потерей слуха, популяризацией изучения языка жестов и способствует реабилитации слухопротезированных.

Журналисты Здоровье 24 пообщались с и.о. директора организации Дарьей Герасимчук. Она рассказала, что одно из основных направлений работы "Почувствуй" – организация мероприятий, которые могут предотвращать последствия необратимых потерь в жизни.

Дарья Герасимчук "Мы обследуем наше здоровье раз в год, но на проверку слуха в Украине не обращают внимания. Именно на это направлен проект "Кабинет на колесах" – не только прямо сейчас прийти и проверить, но и напомнить людям о важности этого обследования".

"Кабинет на колесах" – это специальный, оборудованный аудиометрическим оборудованием автомобиль с опытным специалистом, который будет проверять слух всем желающим в возрасте от 7 до 55 лет. В портативных мобильных условиях достаточно сложно обследовать меньшего по возрасту ребенка. А в 55 лет, к сожалению, из-за возрастных нарушений аппарат покажет их в любом случае.



"Кабинет на колесах" во Львове / Фото Анастасия Кушпит

Важно понимать, что в "Кабинете на колесах" вам не сообщат причину потери слуха или конкретный диагноз. Основная цель – выявить нарушения в тех, у кого их не должно быть. Поэтому, если в рамках проекта у вас обнаружат какие-то проблемы со слухом, это означает, что следует немедленно обратиться к врачу, чтобы он установил точную причину и назначил необходимое лечение. Здесь важно не паниковать и помнить статистику.

Дарья Герасимчук "Мы много слушаем музыку в наушниках, неправильно ими пользуемся, не ходим к врачу, не проверяем собственный слух и, наконец, живем в очень громком мире. Но есть и хорошая новость – 60% полной потери слуха можно опередить, если вовремя проверить слух и установить диагноз".

Как возникла идея создания проекта

В торговых центрах Киева "Почувствуй" неоднократно устраивала проверки слуха. Организаторы расставляли 7-8 точек, работавших целый день. К сожалению, почти у каждого 5 человека обнаруживали нарушения. Поэтому организаторы акции решили, что это нужно делать не только в столице.

По оценкам ВОЗ, по всему миру от потери слуха или его нарушений страдают около 300 миллионов человек. До 2050 года это число может вырасти до 900 миллионов.

Создатели проекта запустили собственный опрос, в котором приняли участие уже более 2 тысяч респондентов. Из них только около 300 человек сообщили, что проверяли слух. И главным образом потому, что уже имеют нарушения и знают об этом. Остальные люди никогда этого не делали, потому что просто об этом не задумывались.

В какие города пожалует "Кабинет на колесах"

"Кабинет на колесах" посетит множество городов, как крупных, так и маленьких. Это лишь первый этап проекта, который продлится 3 месяца. За этот период "Кабинет на колесах" объедет более чем 31 город Украины.



Одно обследование длится 7-8 минут / Фото Анастасия Кушпит

За передвижением автомобиля можно следить на официальном сайте – там есть перечень городов, детальный график работы, точная локация. Если не увидели своего города – не расстраивайтесь. График будет постоянно обновляться, ведь это только первый этап. Волонтеры не собираются останавливаться, пока не объедут большинство украинских городов. После Нового года "Почувствуй" вновь планируют объехать Украину и даже организовать отдельный тур по высшим учебным заведениям.

Дарья Герасимчук "Мы хотим, чтобы проверка слуха стала такой вербальной нотой, которая запомнится каждому человеку. Что ты должен следить за своим здоровьем, чтобы слышать такие самые важные родные голоса и прекрасные звуки в своей жизни как можно дольше".

Дария Герасимчук отметила, что "Кабинет на колесах" будет работать и в период карантина. Волонтеры научились справляться с потоком людей, а для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции: