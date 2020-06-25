Через стрімке зростання захворюваності, медики Рівного просять людей про допомогу. Вони повідомляють, що наступ COVID-19 стає більш агресивним і у лікарнях вже не вистачає місць.

Медики з Рівного записали відеозвернення до народу з проханням допомогти їм у боротьбі з поширенням COVID-19. Відеозапис оприлюднила заступниця міського голови Галина Кульчинська.

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Головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук зазначив, що нині місцеві лікарні переповнені, а кожен 10 пацієнт з коронавірусом помирає. Він дуже надіється, що люди з розумінням поставляться до прохань та закликів медиків.

Наступ коронавірусної інфекції стає більш агресивний. За попередній тиждень тільки в нашому закладі діагностовано втричі більше пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ніж всі попередні тижні,

– заявила головна лікарка медичного центру "Ювілейний" Вікторія Покоєвчук.

Лікарі закликають дотримуватися правил карантину та не нехтувати засобами профілактики: соціальною дистанцією, використанням захисних масок та гігієною рук, адже "іншого виходу у нас немає".

Допоможіть нам убезпечити й врятувати ваше життя та здоров'я ваших родин,

– додала Покоєвчук.