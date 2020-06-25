Из-за стремительного роста заболеваемости, медики Ровно просят людей о помощи. Они сообщают, что наступление COVID-19 становится более агрессивным и в больницах уже не хватает мест.

Медики из Ровно записали видеообращение к народу с просьбой помочь им в борьбе с распространением COVID-19. Видеозапись обнародовала заместитель городского головы Галина Кульчинская.

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Главный врач Ровенской Центральной городской больницы Евгений Кучерук отметил, что сейчас местные больницы переполнены, а каждый 10 пациент с коронавирусом умирает. Он очень надеется, что люди с пониманием отнесутся к просьбам и призывам медиков.

Наступление коронавирусной инфекции становится более агрессивно. За предыдущую неделю только в нашем заведении диагностировано втрое больше пациентов с коронавирусной инфекцией, чем все предыдущие недели,

– заявила главный врач медицинского центра "Юбилейный" Виктория Покоевчук.

Врачи призывают соблюдать правила карантина и не пренебрегать средствами профилактики: социальной дистанцией, использованием защитных масок и гигиеной рук, ведь "другого выхода у нас нет".

Помогите нам обезопасить и спасти вашу жизнь и здоровье ваших семей,

– добавила Покоевчук.