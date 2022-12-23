Нове дослідження сну

В експерименті вчених з університету Сорбони брали участь 103 особи. Добровольцям потрібно було вирішувати математичні завдання, які мали прихований спосіб, який прискорює отримання правильної відповіді.

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Учасники виконували частину завдань, після чого протягом 20 хвилин відпочивали та поверталися до завдань. У перерві частина добровольців спали, а інші ні.

До них підключили електроди, щоб відстежувати фази сну. Виявилося, що 24 людини протягом 30 секунд перебували у стані гіпнагогії (між сном та реальністю), а 14 поринули у глибоку фазу сну.

Короткий сон допомагає роботі мозку

Зазначається, що 83% з тих, хто був у стані між сном та реальністю, знайшли швидке вирішення завдань. Серед добровольців, які не спали, таких була третина. При цьому лише 14% учасників, які міцно заснули, виявили легкий спосіб отримати правильну відповідь.

Вчені дійшли висновку, що легка дрімота може допомогти людині знаходити легкі рішення різних завдань, а глибокий сон – навпаки, завадить. І тепер у вас є ідеальний привід подрімати під час роботи.