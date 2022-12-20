Цераміди відіграють важливу роль у нашому організмі, насамперед як компонент клітинних мембран, які забезпечують захист клітини. Не дивно, що вони входять до складу багатьох доглядових засобів – кремів, мила та шампунів. Однак тепер дослідники з Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія) з'ясували, що ці речовини відіграють велику роль в одному неприємному процесі – віковому послаблюванні м'язів.

Також на тему: Віруси впливають на розвиток хвороби Альцгеймера

Нове дослідження старіння

Як і люди, лабораторні миші, старіючи, стають слабкими і млявими, а їхні м'язи виявляються буквально забиті церамідами. Виявилося, це відбувається через збій у роботі білків, необхідних для перетворення жирних кислот та амінокислот на цераміди. "Зламані" білки стають надзвичайно активними та виробляють більше церамідів, ніж у нормі потрібно організму.

Але чи можливо на це якось вплинути, наприклад, заборонивши виробляти надлишок церамідів? Ввівши літнім мишам блокатори церамідного синтезу, вчені запобігли у тварин втрату м'язової маси, і навіть у вельми поважному віці звірята залишалися сильними, витривалими і зберігали хорошу координацію рухів.

Вивчивши процес блокування церамідів уважніше, вчені з'ясували, що введення блокатора активує м'язові стовбурові клітини, змушуючи м'язи рости і ставати сильнішими.

Як це допоможе людям

Зрештою, найголовніше питання: чи можливо застосувати ці знання на користь людям? Виявилося, у 25% обстежених людей у ​​віці 70 – 80 років вже є свій природний блокатор церамідів – особлива мутація в гені, яка відповідає за їхній синтез. Такі люди могли довше ходити, та були сильнішими, що вказує на комфортніше старіння.

Іншими словами, результати, отримані на мишах, можуть бути корисними й людям, тож тепер завдання вчених розробити блокатори церамідів, які зможуть приймати люди. Якщо подальші дослідження будуть успішними, цілком можливо, що людина похилого віку, яка вийшла на ранкову пробіжку або спритно перестрибує через перешкоди, буде не рідкісним винятком, а нормою.