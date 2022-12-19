Віруси здатні зіпсувати життя людині, діючи на різні органи та системи шляхом різних механізмів. Зокрема, вони можуть запускати запальні реакції як системні, так і локальні. Серед іншого віруси можуть порушити роботу нюхової системи людини.

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Примітно, що чутливість до запахів також страждає при хворобі Альцгеймера, погіршення нюху служить раннім діагностичною ознакою нейродегенерації.

Нове дослідження деменції

До непростого питання зв'язку нервових клітин, нюху та вірусів звернулися вчені з Університету Колорадо (США). Вони досліджували нюхові цибулини, нюховий тракт та гіпокамп. Роль гіпокампа не обмежується на сприйнятті запахів – це важлива частина мозку, яка відповідає за навчання та пам'ять.

Випробуваними стали шість пацієнтів, у яких діагностували сімейну форму хвороби Альцгеймера та здорові люди з групи контролю. Для кожного вчені проаналізували сукупність білків у клітині та склад матричних РНК.

Вплив вірусів на хворобу Альцгеймера

Виявилося, що при вірусній інфекції експресія генів у нюхових цибулинах змінюється особливим чином – причому лише у випадку пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Водночас нюховий тракт таких людей (що пов'язує нюхові цибулини та гіпокамп) піддається запаленню. До того ж у цій частині мозку порушується мієлінізація – процес формування "ізолюючої обмотки" навколо нервових волокон, завдяки яким імпульс по них поширюється швидше.

Наступний важливий фактор "порочного" зв'язку вірусів з нейродегенерацією – відкладення бета-амілоїду. Це фрагмент білка, що грає важливу роль у розвитку хвороби Альцгеймера, особливо на її початку. Бета-амілоїд у великій кількості накопичується у мозку, де утворює токсичні агрегати різних розмірів.

Відомо, що вірус вітряної віспи та вірус простого герпесу сприяють накопиченню бета-амілоїду. Вчені припускають, що порушення зв'язку гіпокампа та нюхових цибулин (яке викликано запаленням і амілоїдом бета) запускає функціональну деградацію гіпокампа. Отримуючи менше сигналів ззовні, він починає гірше працювати і поступово руйнується.