Церамиды играют важную роль в нашем организме, прежде всего, как компонент клеточных мембран, обеспечивающих защиту клетки. Неудивительно, что они входят в состав многих уходных средств – кремов, мыла и шампуней. Однако теперь исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) выяснили, что эти вещества играют большую роль в одном неприятном процессе – возрастном ослаблении мышц.

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Новое исследование старения

Как и люди, лабораторные мыши, старея, становятся слабыми и безжизненными, а их мышцы оказываются буквально забиты церамидами. Оказалось, это происходит из-за сбоя в работе белков, необходимых для превращения жирных кислот и аминокислот в церамиды. "Сломанные" белки становятся чрезвычайно активными и производят больше церамидов, чем в норме нужно организму.

Но возможно ли это как-то повлиять, например, запретив производить избыток церамидов? Введя пожилым мышам блокаторы церамидного синтеза, ученые предотвратили у животных потерю мышечной массы, а также в весьма почтенном возрасте зверьки оставались сильными, выносливыми и сохраняли хорошую координацию движений.

Изучив процесс блокировки церамидов более внимательно, ученые выяснили, что введение блокатора активирует мышечные стволовые клетки, заставляя мышцы расти и становиться сильнее.

Как это поможет людям

Наконец, самый главный вопрос: возможно ли применить эти знания в пользу людей? Оказалось, что у 25% обследованных людей в возрасте 70 – 80 лет уже есть свой естественный блокатор церамидов – особая мутация в гене, отвечающая за их синтез. Такие люди могли дольше ходить, но были сильнее, что указывает на более комфортное старение.

Иными словами, результаты, полученные на мышах, могут быть полезны и людям, поэтому теперь задача ученых разработать блокаторы церамидов, которые смогут принимать люди. Если дальнейшие исследования будут успешными, вполне возможно, что пожилой человек, который вышел на утреннюю пробежку или ловко перепрыгивает через препятствия, будет не редким исключением, а нормой.