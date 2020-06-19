В результатах дослідження стічних вод йдеться, що коронавірус COVID-19 вже був присутній у північній Італії в грудні. А це більш ніж за два місяці до першого офіційно підтвердженого випадку захворювання.

Дослідники виявили генетичні сліди Sars-Cov-2 у зразках стічних вод, зібраних у північних містах Мілані та Турині наприкінці минулого року, в Болоньї – у січні. Про це пише видання The Local.

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Експерти з якості води досліджували 40 проб стічних вод, взятих з жовтня 2019 року по лютий 2020 року. Результатти зразків з жовтня та листопада 2019 року були негативними, що свідчить про відсутність вірусу в Італії.

Нагадаємо, що перший випадок був зафіксований в Італії у середині лютого. Італія стала першою у світі, яка ввела загальнонаціональний карантин.

У звіті йдеться, що результати "допомагають зрозуміти початок поширення вірусу в Італії".



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу