В результатах исследования сточных вод говорится, что коронавирус COVID-19 уже присутствовал в северной Италии в декабре. А это более чем за два месяца до первого официально подтвержденного случая заболевания.

Исследователи обнаружили генетические следы Sars-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных в северных городах Милане и Турине в конце прошлого года, в Болонье – в январе. Об этом пишет издание The Local.

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Эксперты по качеству воды исследовали 40 проб сточных вод, взятых с октября 2019 по февраль 2020 года. Образцы с октября и ноября 2019 года были негативными, что свидетельствует об отсутствии вируса в Италии.

Напомним, что первый случай был зафиксирован в Италии в середине февраля. Италия стала первой в мире, которая ввела общенациональный карантин.

В отчете говорится, что результаты "помогают понять начало распространения вируса в Италии".

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