Лікарі виявили РНК коронавірусу SARS-CoV-2 в крові донора крові. У нього симптоми хвороби зникли понад 40 днів тому.

Про цей випадок повідомили вчені з Медичної школи Стенфордського університету (Stanford University School of Medicine) пише Annals of Internal Medicine.

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Донорство крові і коронавірус

Донори крові, які безсимптомно хворіють на COVID-19, можуть бути небезпечними. Вчені вказують, що в донорській крові раніше вже знаходили коронавірус. Але у випадках, які були описані раніше, здача крові відбувалася на ранніх стадіях інфекції. Новий випадок розповідає про людину, яка формально за всіма параметрами підходила для донорства.

Донор, випадок якого описують вчені, прийшов здавати кров добровільно в середині квітня. Його кров була перевірена на SARS-CoV-2 в рамках програми, яку організував Стенфордський університет.

Описаний донор перехворів легким простудним захворюванням, симптоми якого були схожі на прояви COVID-19, на початку березня. Тоді він скаржився на біль у тілі і біль в горлі без підвищення температури. Він не звертався за медичною допомогою і не був перевірений на SARS-CoV-2.

Після того як у донора в крові виявили РНК SARS-CoV-2, йому провели тест на вірус з мазком з носа. Він виявився негативним.

У чому небезпека

Вчені вважають, що цей випадок може бути приводом для хвилювання. Річ у тім, що сучасні рекомендації з переливання крові не рекомендують перевіряти кров на коронавірус у всіх донорів. Одного випадку недостатньо для зміни рекомендацій, але в стенфордській клініці планують продовжити масове тестування крові на SARS-CoV-2.