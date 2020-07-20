Врачи обнаружили РНК коронавируса SARS-CoV-2 в крови донора крови. У него симптомы болезни исчезли более 40 дней назад.

О случившемся сообщили ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета (Stanford University School of Medicine) пишет Annals of Internal Medicine.

Также на тему: Как подготовиться к сдаче крови: важные советы в инфографике

Донорство крови и коронавирус

Доноры крови, которые бессимптомно болеют COVID-19, могут быть опасными. Ученые указывают, что в донорской крови ранее уже находили коронавирус. Но в случаях, которые были описаны ранее, сдача крови происходила на ранних стадиях инфекции. Новый случай рассказывает о человеке, который формально по всем параметрам подходил для донорства.

Донор, случай которого описывают ученые, пришел сдавать кровь добровольно в середине апреля. Его кровь была проверена на SARS-CoV-2 в рамках программы, которую организовал Стэнфордский университет.

Описанный донор переболел легким простудным заболеванием, симптомы которого похожи на проявления COVID-19, начале марта. Тогда он жаловался на боль в теле и боль в горле без повышения температуры. Он не обращался за медицинской помощью и не был проверен на SARS-CoV-2.

После того как у донора в крови обнаружили РНК SARS-CoV-2, ему провели тест на вирус с мазком из носа. Он оказался отрицательным.

В чем опасность

Ученые считают, что этот случай может быть поводом для волнения. Дело в том, что современные рекомендации по переливанию крови не рекомендуют проверять кровь на коронавирус у всех доноров. Одного случая недостаточно для изменения рекомендаций, но в стэнфордской клинике планируют продолжить массовое тестирование крови на SARS-CoV-2.