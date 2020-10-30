У третини пацієнтів помітили аномальну активність в лобовій долі мозку і частіше такий стан виникає у чоловіків. Це може бути ознакою енцефалопатії. З попередніх досліджень відомо, що COVID-19 викликає багато неврологічні проблеми від інсульту до галюцинацій і тепер вчені узагальнили ці розрізнені дані.

За десять місяців епідемії COVID-19 вчених в усьому світі опублікували понад 80 досліджень про вплив нового коронавірусу на нервову систему і мозок. Перший метааналіз цих даних дозволяє говорити про певні закономірності щодо ускладнень на роботу мозку при COVID-19. Висновки роботи опубліковані на сайті Медичного коледжу Бейлора (США).

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Матаналіз підтверджує вплив коронавірусу на мозок

Автори проаналізували 84 дослідження за участю 617 людей, яким виконували електроенцефалограму мозку (ЕЕГ) для оцінки електричної активності мозку.

Метааналіз показав, що приблизно у третини людей була виявлена ​​аномальна активність в лобовій долі мозку, що може бути ознакою енцефалопатії. Дві третини пацієнтів з цієї групи були чоловіками з середнім віком 61 рік.

Раніше ми спостерігали таке тільки в невеликих групах пацієнтів, але тепер можемо з упевненістю сказати, що це взаємозв'язок, а не збіг,

– зазначив співавтор дослідження Зульфія Ханіф.

Які причини такого впливу

Поясненням може бути основна точка входу вірусу, а саме — порожнину носа, вважають вчені. З іншого боку, можливо, що це не прямий вплив вірусу. На це може впливати рівень кисню, супутні проблеми з серцем і інші фактори.

Вчені зазначили, що ймовірно варто проводити більше ЕЕГ та інших обстежень по візуалізації мозку, які дозволяти охопити більшу кількість пацієнтів з такими проблемами.

Подальші дослідження повинні показати в чому причина таких ускладнень. Викликані вони прямим ураженням мозку чи системними причинами.