У трети пациентов заметили аномальную активность в лобной доле мозга и чаще такое состояние возникает у мужчин. Это может быть признаком энцефалопатии. Из предыдущих исследований известно, что COVID-19 вызывает много неврологических проблем от инсульта до галлюцинаций, и теперь ученые обобщили эти разрозненные данные.

За десять месяцев эпидемии COVID-19 ученые во всем мире опубликовали более 80 исследований о влиянии нового коронавируса на нервную систему и мозг. Первый метаанализ этих данных позволяет говорить об определенных закономерностях осложнений на работу мозга при COVID-19. Выводы работы опубликованы на сайте Медицинского колледжа Бэйлора (США).

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Матанализ подтверждает влияние коронавируса на мозг

Авторы проанализировали 84 исследования с участием 617 человек, которым выполняли электроэнцефалограмму мозга (ЭЭГ) для оценки электрической активности мозга.

Метаанализ показал, что примерно у трети людей была обнаружена аномальная активность в лобной доле мозга, что может быть признаком энцефалопатии. Две трети пациентов из этой группы были мужчинами со средним возрастом 61 год.

Ранее мы наблюдали такое только в небольших группах пациентов, но теперь можем с уверенностью сказать, что это взаимосвязь, а не совпадение,

– отметил соавтор исследования Зульфия Ханиф.

Каковы причины такого влияния

Объяснением может быть основная точка входа вируса, а именно – полость носа, считают ученые. С другой стороны, возможно, что это не прямое воздействие вируса. На это может влиять уровень кислорода, сопутствующие проблемы с сердцем и другие факторы.

Ученые отметили, что вероятно следует проводить больше ЭЭГ и других обследований по визуализации мозга, которые позволят охватить большее количество пациентов с такими проблемами.

Дальнейшие исследования должны показать в чем причина таких осложнений. Вызваны они прямым поражением мозга или системными причинами.