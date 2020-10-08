В Україні за минулу добу підтвердили 5397 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Cтудентів КНУ імені Тараса Шевченка відправили на карантин через збільшення хворих на коронавірусом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 8 жовтня

Читайте також Новини про коронавірус 7 жовтня: рекорд в Україні, COVID-19 на окупованому Донбасі

Статистика поширення COVID-19

Від учора COVID-19 підтвердили у 5 397 людей, померли ще 93 хворих. 2 263 пацієнти одужали. На жаль, за минулу добу з підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізували 900 пацієнтів

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 244 734 хворих на коронавірус, 4 690 з яких померли. Натомість одужав 108 233 пацієнти. Станом на 8 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 131 811 людей. Коронавірус в областях України 8 жовтня Київ – 25 896 (+422);

Харківська область – 22 712 (+576);

Львівська область – 21 923 (+227);

Чернівецька область – 15 757 (+168);

Одеська область – 15 704 (+367);

Тернопільська область – 14 979 (+242);

Івано-Франківська область – 14 693 (+131);

Рівненська область – 13 798 (+266);

Закарпатська область –10 473 (+100);

Київська область – 10 490 (+199);

Волинська область – 9 199 (+162);

Дніпропетровська область – 7 994 (+306);

Хмельницька область –7 732 (+259);

Житомирська область – 7 457 (+236) ;

Вінницька область – 7 197 (+123);

Сумська область – 6 197 (+312);

Чернігівська область –5 066 (+159);

Запорізька область – 5 007 (+145);

Черкаська область – 5 153 (+236);

Донецька область – 5 118 (+294);

Миколаївська область – 4 154 (+129);

Полтавська область – 3 685 (+188);

Херсонська область – 1 636 (+45);

Луганська область – 1 480 (+86);

Кіровоградська область – 1 234 (+19); Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 600 (+7)

Київ – 453 (+11)

Харківська область – 396 (+9)

Чернівецька область – 379 (+4)

Івано-Франківська область – 346 (+4)

Закарпатська область – 315 (+2)

Одеська область – 239 (+3)

Київська область – 213 (+4)

Тернопільська область – 187

Волинська область – 190 (+6)

Рівненська область – 180 (+3)

Хмельницька область – 144 (+4)

Дніпропетровська область – 142 (+9)

Житомирська область – 131 (+1)

Вінницька область – 126 (+2)

Миколаївська область – 99 (+3)

Сумська область – 88 (+1)

Чернігівська область – 87 (+1)

Запорізька область – 80 (+6)

Кіровоградська область – 62

Черкаська область – 60

Донецька область – 66 (+8)

Полтавська область – 58 (+4)

Херсонська область – 30 (+1)

Луганська область – 19

Коронавірус серед медиків

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 17 109 медичних працівників.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, українські лікарі вже понад пів року працюють у дуже напруженому режимі і в не найкращих умовах – у тих лікарнях, які не ремонтувалися та не відновлювалися останні 30 років.

Медики виснажені, але продовжують рятувати життя. МОЗ закликає всіх громадян дотримуватись чинних обмежень, щоб знизити навантаження на лікарів,

– заявив він.

COVID-19 у ЗСУ

За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 112 хворих на COVID-19. Загалом хворіють 748 осіб. Всього коронавірусну хворобу подолали 2 672 військових. На ізоляції (у тому числі й на самоізоляції) перебувають 490 людей. У 79 військовослужбовців період ізоляції закінчиться у найближчі три доби.

Окремого коронавірусного фонду наступного року не буде

У держбюджеті України на 2021 рік не виділили кошти на створення та фінансування окремого фонду для боротьби з COVID-19, повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков додав, що при створенні окремого ковідного фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування відповідного напрямку не було передбачене бюджетом.

Степанов про жорсткий карантин в Україні

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна не може піти шляхом країн, які вводять повторний локдаун через коронавірус. На думку міністра, головною функцією держави наразі є надання людям медичної допомоги.

Посадовець розповів, що радитиметься з економістами, як вберегти економіку в умовах сучасної епідеміологічної ситуації. Українцям же наразі необхідно дотримуватися хоча б базових правил: використовувати маску та антисептик, дотримуватися дистанції та зменшити кількість контактів.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

В Україні в чотирьох областях майже повністю заповнені лікарні

Найбільша завантаженість ліжок спостерігається в Івано-Франківській (177%), Донецькій (96,8%), Одеській (80,8%) та Луганській (76%) областях. Всього в Україні зайняті 31 716 лікарняних ліжок, це 66,2% від всіх ліжок першої хвилі.

Водночас послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області, там зайнято лише 46,7% ліжок. В інших регіонах перевищено показник захворюваності.

МОЗ досі не надали пропозицій щодо збільшення зарплат медикам

Міністерство охорони здоров'я досі не надало пропозицій комітету щодо збільшення зарплат медичним працівникам. Терміни подачі пропозицій вже минули.

“Була така пропозиція, доручення фактично – надати концепцію збільшення заробітних плат для медиків. Останній термін був 1 вересня. Наскільки мені відомо, станом на сьогодні (8 вересня – ред. 24 канал) пропозицій від міністерства досі не надійшло”, – заявив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпорядився підвищити зарплати для медичних працівників уже з 1 вересня. На підвищення зарплат уряд готовий виділяти понад 2 мільярди гривень щомісяця.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Cтудентів КНУ імені Тараса Шевченка відправили на карантин

В Київському університеті імені Тараса Шевченка збільшилася кількість хворих на коронавірус. Тож, адміністрація закладу вирішила відправити всіх студентів на карантин з 8 до 23 жовтня. Відповідне розпорядження ректора Леоніда Гурбенського вже опублікували на сторінці університету.

Із фонду нарешті закуплять ШВЛ

У жовтні в Україну мають надійти 200 апаратів штучної вентиляції легень. Кошти на закупівлю апаратів взяли з Фонду з боротьби з коронавірусом.

У тому, що з коронавірусного фонду досі не закупили апарати ШВЛ, у МОЗ звинуватили держпідприємство "Медичні закупівлі України".

Так, за словами заступниці міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової, 1 липня були повністю визначені всі медико-технічні вимоги і характеристики і надіслані до ДП "Медичні закупівлі".

Інфікованих у Харкові розміщують у холах та коридорах лікарень

У медичних закладах Харкова критична ситуація з COVID-19, у холах та коридорах розставляють ліжка зі складів та розміщують там пацієнтів.

Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан заявила, що заповненість у медичних установах міста стабільно становить 100%. Ліжка ніколи не порожніють – люди постійно змінюються. Вона додала, є навіть такі ситуації, коли хворий трохи чекає у приймальному відділенні, поки випишеться попередній пацієнт.

Новини про коронавірус у світі 8 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 36 187 998 хворих на коронавірус. Натомість 25 253 270 пацієнтів уже видужали.

На жаль, 1 056 290 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 550 731; Індія – 6 835 655; Бразилія – 5 000 694; Росія – 1 253 603; Колумбія – 877 684.

Госпіталізовані пацієнти з COVID-19 значно здоровіші та молодші за хворих на грип

У новому міжнародному дослідженні, яке опублікували у Nature Communications, йдеться, що у госпіталізованих з грипом є більше супутніх захворювань.

Вчені вважають, що нові дані підкреслюють, наскільки висока смертність від COVID-19. Пацієнти, що надійшли в стаціонари з грипом, в середньому були старші, серед них переважали жінки.

Однак порівнюючи з пацієнтами, які були госпіталізованими з грипом в останні роки, вони виявилися "здоровішими". Паралельно з грипом набагато частіше зустрічалися хронічна обструктивна хвороба легень, серцево-судинні хвороби та деменція.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал