В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Студентов КНУ имени Тараса Шевченко отправили на карантин из-за увеличения больных коронавирусом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 8 октября

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Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 5 397 человек, умерли еще 93 больных. 2 263 пациента выздоровели. К сожалению, за минувшие сутки с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализировали 900 пациентов.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 244 734 больных коронавирусом, 4 690 из которых умерли. Зато выздоровели 108 233 пациента. По состоянию на 8 октября от COVID-19 продолжают лечиться 131 811 человек.

Коронавирус в областях Украины 8 октября

Киев – 25 896 (+422);

Харьковская область – 22 712 (+576);

Львовская область – 21 923 (+227);

Черновицкая область – 15 757 (+168);

Одесская область – 15 704 (+367);

Тернопольская область – 14 979 (+242);

Ивано-Франковская область – 14 693 (+131);

Ровненская область – 13 798 (+266);

Закарпатская область – 10 473 (+100);

Киевская область – 10 490 (+199);

Волынская область – 9 199 (+162);

Днепропетровская область – 7 994 (+306);

Хмельницкая область – 7 732 (+259);

Житомирская область – 7 457 (+236) ;

Винницкая область – 7 197 (+123);

Сумская область – 6 197 (+312);

Черниговская область – 5 066 (+159);

Запорожская область – 5 007 (+145);

Черкасская область – 5 153 (+236);

Донецкая область – 5 118 (+294);

Николаевская область – 4 154 (+129);

Полтавская область – 3 685 (+188);

Херсонская область – 1 636 (+45);

Луганская область – 1 480 (+86);

Кировоградская область – 1 234 (+19);

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 600 (+7);

Киев – 453 (+11);

Харьковская область – 396 (+9);

Черновицкая область – 379 (+4);

Ивано-Франковская область – 346 (+4);

Закарпатская область – 315 (+2);

Одесская область – 239 (+3);

Киевская область – 213 (+4);

Тернопольская область – 187;

Волынская область – 190 (+6);

Ровненская область – 180 (+3);

Хмельницкая область – 144 (+4);

Днепропетровская область – 142 (+9);

Житомирская область – 131 (+1);

Винницкая область – 126 (+2);

Николаевская область – 99 (+3);

Сумская область – 88 (+1);

Черниговская область – 87 (+1);

Запорожская область – 80 (+6);

Кировоградская область – 62;

Черкасская область – 60;

Донецкая область – 66 (+8);

Полтавская область – 58 (+4);

Херсонская область – 30 (+1);

Луганская область – 19;

Коронавирус среди медиков

С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 17 109 медицинских работников.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, украинские врачи уже более пол года работают в очень напряженном режиме и в не лучших условиях – в тех больницах, которые не ремонтировались и не восстанавливались последние 30 лет.

Медики истощены, но продолжают спасать жизни. Минздрав призывает всех граждан соблюдать действующие ограничения, чтобы снизить нагрузку на врачей,

– заявил он.

COVID-19 в ВСУ

За минувшие сутки в рядах ВСУ обнаружили 112 больных COVID-19. В общем болеют 748 человек. Всего коронавирусную болезнь преодолели 2 672 военных. На изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 490 человек. У 79 военнослужащих период изоляции закончится в ближайшие трое суток.

Отдельного коронавирусного фонда в следующем году не будет

В госбюджете Украины на 2021 год не выделили средства на создание и финансирование отдельного фонда для борьбы с COVID-19, сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков добавил, что при создании отдельного ковидного фонда весной 2020 года власть исходила из того, что финансирование соответствующего направления не было предусмотрено бюджетом.

Степанов о жестком карантине в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти по пути стран, которые вводят повторный локдаун из-за коронавируса. По мнению министра, главной функцией государства сейчас является оказание людям медицинской помощи.

Чиновник рассказал, что будет советоваться с экономистами, как уберечь экономику в условиях современной эпидемиологической ситуации. Украинцам же сейчас необходимо придерживаться хотя бы базовых правил: использовать маску и антисептик, соблюдать дистанцию и уменьшить количество контактов.



Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала

В Украине в четырех областях почти полностью заполнены больницы

Наибольшая загруженность коек наблюдается в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях. Всего в Украине заняты 31 716 больничных коек, это 66,2% от всех коек первой волны.

В то же время ослабить карантин могут только в Кировоградской области, там занято лишь 46,7% коек. В других регионах превышен показатель заболеваемости.

Минздрав до сих пор не предоставил предложений по увеличению зарплат медикам

Министерство здравоохранения до сих пор не предоставило предложений комитету по увеличению зарплат медицинским работникам. Сроки подачи предложений уже истекли.

"Было такое предложение, поручение фактически – предоставить концепцию увеличения заработных плат для медиков. Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, по состоянию на сегодня (8 сентября – ред. 24 канал) предложений от Министерства до сих пор не поступило", – заявил Дмитрий Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников уже с 1 сентября. На повышение зарплат правительство готово выделять более 2 миллиардов гривен ежемесячно.



Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала

Студентов КНУ имени Тараса Шевченко отправили на карантин

В Киевском университете имени Тараса Шевченко увеличилось количество больных коронавирусом. Поэтому администрация заведения решила отправить всех студентов на карантин с 8 до 23 октября. Соответствующее распоряжение ректора Леонида Гурбенского уже опубликовали на сайте университета.

Из фонда наконец закупят ИВЛ

В октябре в Украину должны поступить 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Средства на закупку аппаратов взяли из Фонда по борьбе с коронавирусом.

В том, что из коронавирусного фонда до сих пор не закупили аппараты ИВЛ, в Минздраве обвинили госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

Так, по словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, 1 июля были полностью определены все медико-технические требования и характеристики и отправлены в ГП "Медицинские закупки".

Инфицированных в Харькове размещают в холлах и коридорах больниц

В медицинских учреждениях Харькова критическая ситуация с COVID-19, в холлах и коридорах расставляют кровати со складов и размещают там пациентов.

Заместитель Харьковского мэра Светлана Горбунова-Рубан заявила, что заполненность в медицинских учреждениях города стабильно составляет 100%. Кровати никогда не пустеют – люди постоянно меняются. Она добавила, есть даже такие ситуации, когда больной немного ждет в приемном отделении, пока выпишется предыдущий пациент.

Новости о коронавирусе в мире 8 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 36 187 998 больных коронавирусом. Зато 25 253 270 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 056 290 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 550 731; Индия – 6 835 655; Бразилия – 5 000 694; Россия – 1 253 603; Колумбия – 877 684.

Госпитализированные пациенты с COVID-19 значительно здоровее и моложе больных гриппом

В новом международном исследовании, которое опубликовали в Nature Communications, говорится, что у госпитализированных с гриппом есть больше сопутствующих заболеваний.

Ученые считают, что новые данные подчеркивают, насколько высока смертность от COVID-19. Пациенты, поступившие в стационары с гриппом, в среднем были старше, среди них преобладали женщины.

Однако сравнивая с пациентами, которые были госпитализированы с гриппом в последние годы, они оказались "здоровее". Параллельно с гриппом гораздо чаще встречались хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые болезни и деменция.



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