За сутки в Украине обнаружили еще 4753 больных на коронавирус, поэтому общее количество инфицированных возросло до 239 337. Покойному врачу, который был лицом борьбы с COVID-19, пришел отрицательный ПЦР-тест. Глава правления Сбербанка заболел коронавирусом. В Берлине усилили карантин. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 октября.

Новости коронавирус в Украине 7 октября

За сутки в Украине обнаружили еще 4753 больных коронавирусом. К сожалению, за сутки зафиксировано еще 77 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Из позитивных новостей – за день выписали 2569 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 6 октября: известно, когда в Украине появится вакцина, новые открытия ученых

За этот же период в больницы госпитализировали 730 человек. За минувшие сутки больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 685. По словам Степанова, проводить концерт 3 октября было ошибкой местной власти.

С начала пандемии в Украине обнаружили 239 337 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 105 970 пациентов выздоровели, но 4 597 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью. Сейчас в стране зарегистрировано 128 770 активных больных.

Статистика распространения коронавируса в областях

Винницкая область – 7 074 случая;

Волынская область – 9 037 случаев;

Днепропетровская область – 7 688 случаев;

Донецкая область – 4 824 случая;

Житомирская область – 7 221 случай;

Закарпатская область – 10 373 случая;

Запорожская область – 4 862 случая;

Ивано-Франковская область – 14 562 случая;

Кировоградская область – 1 215 случаев;

г. Киев – 25 474 случая;

Киевская область – 10 291 случай;

Львовская область – 21 696 случаев;

Луганская область – 1 394 случая;

Николаевская область – 4 025 случаев;

Одесская область – 15 337 случаев;

Полтавская область – 3 497 случаев;

Ровненская область – 13 532 случая;

Сумская область – 5 885 случаев;

Тернопольская область – 14 737 случаев;

Харьковская область – 22 136 случаев;

Херсонская область – 1 591 случай;

Хмельницкая область – 7 473 случая;

Черновицкая область – 15 589 случаев;

Черкасская область – 4 917 случаев;

Черниговская область – 4 907 случаев.

Смертность от коронавируса в областях Украины

Львовская область – 593 (+4);

Киев – 442 (+6);

Харьковская область – 387 (+10);

Черновицкая область – 375 (+20);

Ивано-Франковская область – 342 (+4);

Закарпатская область – 313;

Одесская область – 236 (+10);

Киевская область – 209 (+7);

Тернопольская область – 187 (+1);

Волынская область – 184 (+5);

Ровненская область – 177;

Хмельницкая область – 140 (+1);

Днепропетровская область – 133 (+8);

Житомирская область – 130 (+2);

Винницкая область – 124;

Николаевская область – 96 (+6);

Сумская область – 87 (+2);

Черниговская область – 86 (+4);

Запорожская область – 74;

Кировоградская область – 62;

Черкасская область – 60;

Донецкая область – 58;

Полтавская область – 54 (+4);

Херсонская область – 29;

Луганская область – 19 (+1);

COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 251 медицинского работника. Известно, что с начала пандемии инфекцию подхватили 6 864 медицинских работника.

со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 251 медицинского работника. Известно, что с начала пандемии инфекцию подхватили 6 864 медицинских работника. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в ВСУ подтвердили еще 63 случая коронавируса и 1 смерть в результате болезни. Сейчас в Вооруженных силах от болезни лечатся 709 человек. Всего болезнь преодолели 1 762 военных. Однако, 11 инфицированных умерли. Всего на изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 797 человек.

Львов уже пережил пик заболеваемости коронавирусом, – Садовый

Ситуация с коронавирусом во Львове стабилизировалась. Уже несколько дней количество новых больных в городе и области не увеличивается. По словам Садового, во Львове нет угрожающей ситуации с коронавирусом. К счастью, у детей заболевание COVID-19 проходит легко. Однако пенсионеры и люди с другими болезнями сложно переносят коронавирус. Они должны соблюдать карантинные условия, чтобы уменьшить вероятность заражения COVID-19.

Глава правления Сбербанка заболел коронавирусом

Глава правления государственного Сбербанка Андрей Пышный заразился коронавирусом. Положительный результат теста Пышный получил вечером 6 октября. Мужчина заверил, что банк будет работать в обычном режиме. Все рабочие вопросы Пышный будет решать дистанционно. Глава правления отметил, что на этот случай у банка есть соответствующий протокол.

Покойному врачу, который был лицом борьбы с COVID-19, пришел отрицательный ПЦР-тест

Врач из Почаева Иван Венжинович спас десятки людей от COVID-19, а сам умер в той же больнице, где раньше лечил больных. ПЦР-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Это означает, что его семья может не получить компенсации от государства. Хотя у него были все симптомы COVID-19.

Его лицо — на тысячи билбордах по всей стране со словами "Спасибо за жизнь"

Минздрав договаривается с частными лабораториями за бесплатные тесты на COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что министерство договаривается с частными лабораториями о проведении тестирований на коронавирусную инфекцию за государственный счет. По его словам, в Украине есть регионы с задержками с тестированием. К примеру, напряженная ситуация в Донецкой, Харьковской, Одесской областях. Оттуда тесты возят в другие лаборатории, имеющие соответствующие мощности и которые "работают в ноль", без остатков: в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Кировоградскую области.

COVID-19 унес жизни более 200 человек на оккупированном Донбассе, – ООН

По информации ООН, на оккупированных территориях зафиксировали 4888 случаев COVID-19. 265 инфицированных умерли. Однако ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться.

Серьезный рост больных COVID-19: прогноз эпидемиолога по Украине

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в ноябре в Украине могут регистрировать до 12 тысяч случаев заражения за сутки.

ВОЗ прогнозирует, что ожидается обнаружение COVID-19 на уровне 9 тысяч ежедневно. Но я думаю, это не предел. Если у нас будут разрешать возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет больше инфицированных,

– отметил врач.

А за то, что уже начался сезон острых респираторных заболеваний и сейчас высока вероятность заразиться не только COVID-19, это создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантин

По состоянию на 7 октября динамика заболевания отрицательная. Уже три школы (две школы в Печерском районе, и одна – в Оболонском) закрыты на карантин из-за выявления коронавируса у учителей. Сейчас на дистанционном обучении находится 377 классов в 152 школах Киева. Всего в Киеве COVID-19 обнаружили у 410 школьников и 302 учителей. Зато в детских садах, где обнаружили коронавирус, временно закрыли 47 групп в 41 детском саду. Наполненность детей в садиках сегодня составляет более 58%.

К теме В Крыму зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19

Новости о коронавирусе в мире 7 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 35 843 060 больных коронавирусом. Зато 24 996 646 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 050 396 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 501 847; Индия – 6 757 131; Бразилия – 4 969 141; Россия – 1 242 258; Колумбия – 869 808.

В России сказали, сколько будет стоить их вакцина против коронавируса

Стоимость одной дозы российской вакцины от COVID-19 не превысит 1000 рублей (примерно 360 гривен). В перспективе тариф будет снижен после того, как появятся индикаторы для других стран. Зато не уточняется, о какой именно вакцине идет речь. Напомним, сейчас в РФ запатентованы два препарата: "Спутник V" (центр Гамалеи) и "ЕпиВакКорона" (центр Вектор).



Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала

В Берлине ужесточили карантин

Из-за стремительного роста количества больных COVID-19 в Берлине усилили карантинные ограничения. Следовательно, в столице Германии клубы, рестораны, бары и магазины не будут работать в ночное время. Также запрещено собираться в закрытых помещениях во время проведения торжеств группами более 10 человек. Ранее разрешенное количество составляло 25 человек. Зато на открытом воздухе в ночные часы можно собираться не более, чем 5 людям. Новые ограничения вступят в силу с 10 октября и продлятся две недели. Если после 31 октября ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, их действие могут продлить.