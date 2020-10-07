Новости о коронавирусе 7 октября: рекорд в Украине, COVID-19 на оккупированном Донбассе
За сутки в Украине обнаружили еще 4753 больных на коронавирус, поэтому общее количество инфицированных возросло до 239 337. Покойному врачу, который был лицом борьбы с COVID-19, пришел отрицательный ПЦР-тест. Глава правления Сбербанка заболел коронавирусом. В Берлине усилили карантин. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 октября.
Новости коронавирус в Украине 7 октября
За сутки в Украине обнаружили еще 4753 больных коронавирусом. К сожалению, за сутки зафиксировано еще 77 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Из позитивных новостей – за день выписали 2569 пациентов.
Днем ранее Новости о коронавирусе 6 октября: известно, когда в Украине появится вакцина, новые открытия ученых
За этот же период в больницы госпитализировали 730 человек. За минувшие сутки больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 685. По словам Степанова, проводить концерт 3 октября было ошибкой местной власти.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Винницкая область – 7 074 случая;
- Волынская область – 9 037 случаев;
- Днепропетровская область – 7 688 случаев;
- Донецкая область – 4 824 случая;
- Житомирская область – 7 221 случай;
- Закарпатская область – 10 373 случая;
- Запорожская область – 4 862 случая;
- Ивано-Франковская область – 14 562 случая;
- Кировоградская область – 1 215 случаев;
- г. Киев – 25 474 случая;
- Киевская область – 10 291 случай;
- Львовская область – 21 696 случаев;
- Луганская область – 1 394 случая;
- Николаевская область – 4 025 случаев;
- Одесская область – 15 337 случаев;
- Полтавская область – 3 497 случаев;
- Ровненская область – 13 532 случая;
- Сумская область – 5 885 случаев;
- Тернопольская область – 14 737 случаев;
- Харьковская область – 22 136 случаев;
- Херсонская область – 1 591 случай;
- Хмельницкая область – 7 473 случая;
- Черновицкая область – 15 589 случаев;
- Черкасская область – 4 917 случаев;
- Черниговская область – 4 907 случаев.
Смертность от коронавируса в областях Украины
- Львовская область – 593 (+4);
- Киев – 442 (+6);
- Харьковская область – 387 (+10);
- Черновицкая область – 375 (+20);
- Ивано-Франковская область – 342 (+4);
- Закарпатская область – 313;
- Одесская область – 236 (+10);
- Киевская область – 209 (+7);
- Тернопольская область – 187 (+1);
- Волынская область – 184 (+5);
- Ровненская область – 177;
- Хмельницкая область – 140 (+1);
- Днепропетровская область – 133 (+8);
- Житомирская область – 130 (+2);
- Винницкая область – 124;
- Николаевская область – 96 (+6);
- Сумская область – 87 (+2);
- Черниговская область – 86 (+4);
- Запорожская область – 74;
- Кировоградская область – 62;
- Черкасская область – 60;
- Донецкая область – 58;
- Полтавская область – 54 (+4);
- Херсонская область – 29;
- Луганская область – 19 (+1);
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 251 медицинского работника. Известно, что с начала пандемии инфекцию подхватили 6 864 медицинских работника.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в ВСУ подтвердили еще 63 случая коронавируса и 1 смерть в результате болезни. Сейчас в Вооруженных силах от болезни лечатся 709 человек. Всего болезнь преодолели 1 762 военных. Однако, 11 инфицированных умерли. Всего на изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 797 человек.
Львов уже пережил пик заболеваемости коронавирусом, – Садовый
Ситуация с коронавирусом во Львове стабилизировалась. Уже несколько дней количество новых больных в городе и области не увеличивается. По словам Садового, во Львове нет угрожающей ситуации с коронавирусом. К счастью, у детей заболевание COVID-19 проходит легко. Однако пенсионеры и люди с другими болезнями сложно переносят коронавирус. Они должны соблюдать карантинные условия, чтобы уменьшить вероятность заражения COVID-19.
Глава правления Сбербанка заболел коронавирусом
Глава правления государственного Сбербанка Андрей Пышный заразился коронавирусом. Положительный результат теста Пышный получил вечером 6 октября. Мужчина заверил, что банк будет работать в обычном режиме. Все рабочие вопросы Пышный будет решать дистанционно. Глава правления отметил, что на этот случай у банка есть соответствующий протокол.
Покойному врачу, который был лицом борьбы с COVID-19, пришел отрицательный ПЦР-тест
Врач из Почаева Иван Венжинович спас десятки людей от COVID-19, а сам умер в той же больнице, где раньше лечил больных. ПЦР-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Это означает, что его семья может не получить компенсации от государства. Хотя у него были все симптомы COVID-19.
Его лицо — на тысячи билбордах по всей стране со словами "Спасибо за жизнь"
Минздрав договаривается с частными лабораториями за бесплатные тесты на COVID-19
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что министерство договаривается с частными лабораториями о проведении тестирований на коронавирусную инфекцию за государственный счет. По его словам, в Украине есть регионы с задержками с тестированием. К примеру, напряженная ситуация в Донецкой, Харьковской, Одесской областях. Оттуда тесты возят в другие лаборатории, имеющие соответствующие мощности и которые "работают в ноль", без остатков: в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Кировоградскую области.
COVID-19 унес жизни более 200 человек на оккупированном Донбассе, – ООН
По информации ООН, на оккупированных территориях зафиксировали 4888 случаев COVID-19. 265 инфицированных умерли. Однако ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться.
Серьезный рост больных COVID-19: прогноз эпидемиолога по Украине
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в ноябре в Украине могут регистрировать до 12 тысяч случаев заражения за сутки.
ВОЗ прогнозирует, что ожидается обнаружение COVID-19 на уровне 9 тысяч ежедневно. Но я думаю, это не предел. Если у нас будут разрешать возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет больше инфицированных,
– отметил врач.
А за то, что уже начался сезон острых респираторных заболеваний и сейчас высока вероятность заразиться не только COVID-19, это создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему.
Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантин
По состоянию на 7 октября динамика заболевания отрицательная. Уже три школы (две школы в Печерском районе, и одна – в Оболонском) закрыты на карантин из-за выявления коронавируса у учителей. Сейчас на дистанционном обучении находится 377 классов в 152 школах Киева. Всего в Киеве COVID-19 обнаружили у 410 школьников и 302 учителей. Зато в детских садах, где обнаружили коронавирус, временно закрыли 47 групп в 41 детском саду. Наполненность детей в садиках сегодня составляет более 58%.
К теме В Крыму зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19
Новости о коронавирусе в мире 7 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 35 843 060 больных коронавирусом. Зато 24 996 646 пациентов уже выздоровели.
К сожалению, 1 050 396 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 501 847;
- Индия – 6 757 131;
- Бразилия – 4 969 141;
- Россия – 1 242 258;
- Колумбия – 869 808.
В России сказали, сколько будет стоить их вакцина против коронавируса
Стоимость одной дозы российской вакцины от COVID-19 не превысит 1000 рублей (примерно 360 гривен). В перспективе тариф будет снижен после того, как появятся индикаторы для других стран. Зато не уточняется, о какой именно вакцине идет речь. Напомним, сейчас в РФ запатентованы два препарата: "Спутник V" (центр Гамалеи) и "ЕпиВакКорона" (центр Вектор).
Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала
В Берлине ужесточили карантин
Из-за стремительного роста количества больных COVID-19 в Берлине усилили карантинные ограничения. Следовательно, в столице Германии клубы, рестораны, бары и магазины не будут работать в ночное время. Также запрещено собираться в закрытых помещениях во время проведения торжеств группами более 10 человек. Ранее разрешенное количество составляло 25 человек. Зато на открытом воздухе в ночные часы можно собираться не более, чем 5 людям. Новые ограничения вступят в силу с 10 октября и продлятся две недели. Если после 31 октября ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, их действие могут продлить.