За добу в Україні виявили ще 4753 хворих на коронавірус, тож загальна кількість інфікованих зросла до 239 337. Покійному лікарю, який був обличчям боротьби з COVID-19, прийшов негативний ПЛР-тест. Глава правління Ощадбанку захворів на коронавірус. В Берліні посилили карантин. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 7 жовтня

За добу в Україні виявили ще 4753 хворих на коронавірус. На жаль, за добу зафіксовано ще 77 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. З позитивних новин – за день виписали 2569 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 6 жовтня: відомо, коли в Україні з'явиться вакцина, нові відкриття вчених

За цей самий період до лікарень госпіталізували 730 людей. За минулу добу найбільше хворих виявили у Харківській області – 685. За словами Степанова, проводити концерт 3 жовтня було помилкою місцевої влади.

Від початку пандемії в Україні виявили 239 337 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 . 105 970 пацієнтів одужали, але 4 597 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою. Нині у країні зареєстровано 128 770 активних хворих.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Вінницька область — 7 074 випадки;

Волинська область — 9 037 випадків;

Дніпропетровська область — 7 688 випадків;

Донецька область — 4 824 випадки;

Житомирська область — 7 221 випадок;

Закарпатська область — 10 373 випадки;

Запорізька область — 4 862 випадки;

Івано-Франківська область — 14 562 випадки;

Кіровоградська область — 1 215 випадків;

м. Київ — 25 474 випадки;

Київська область — 10 291 випадок;

Львівська область — 21 696 випадків;

Луганська область — 1 394 випадки;

Миколаївська область — 4 025 випадків;

Одеська область — 15 337 випадків;

Полтавська область — 3 497 випадків;

Рівненська область — 13 532 випадки;

Сумська область — 5 885 випадків;

Тернопільська область — 14 737 випадків;

Харківська область — 22 136 випадків;

Херсонська область — 1 591 випадок;

Хмельницька область — 7 473 випадки;

Чернівецька область — 15 589 випадків;

Черкаська область — 4 917 випадків;

Чернігівська область — 4 907 випадків.

Смертність від коронавірусу в областях України

Львівська область – 593 (+4);

Київ – 442 (+6);

Харківська область – 387 (+10);

Чернівецька область – 375 (+20);

Івано-Франківська область – 342 (+4);

Закарпатська область – 313;

Одеська область – 236 (+10);

Київська область – 209 (+7);

Тернопільська область – 187 (+1);

Волинська область – 184 (+5);

Рівненська область – 177;

Хмельницька область – 140 (+1);

Дніпропетровська область – 133 (+8);

Житомирська область – 130 (+2);

Вінницька область – 124;

Миколаївська область – 96 (+6);

Сумська область – 87 (+2);

Чернігівська область – 86 (+4);

Запорізька область – 74;

Кіровоградська область – 62;

Черкаська область – 60;

Донецька область – 58;

Полтавська область – 54 (+4);

Херсонська область – 29;

Луганська область – 19 (+1);

COVID-19 серед українських медиків : від учора коронавірусну хворобу виявили у 251 медичного працівника. Відомо, що від початку пандемії інфекцію підхопили 6 864 медичних працівники.

від учора коронавірусну хворобу виявили у 251 медичного працівника. Відомо, що від початку пандемії інфекцію підхопили 6 864 медичних працівники. Коронавірус у Збройних силах України : за минулу добу у ЗСУ підтвердили ще 63 випадки коронавірусу та 1 смерть внаслідок хвороби. Нині у Збройних силах від хвороби лікуються 709 людей. Всього хворобу подолали 1 762 військових. Однак, 11 інфікованих померли. Загалом на ізоляції (у тому числі й на самоізоляції) перебувають 797 людей.

Львів вже пережив пік захворюваності на коронавірус, – Садовий

Ситуація з коронавірусом у Львові стабілізувалась. Вже кілька днів кількість нових хворих у місті та області не збільшується. За словами Садового, у Львові немає загрозливої ситуації з коронавірусом. На щастя, у дітей захворювання на COVID-19 проходить легко. Проте пенсіонери та люди з іншими хворобами складно переносять коронавірус. Вони повинні дотримуватись карантинних умов, щоб зменшити ймовірність зараження COVID-19.

Глава правління Ощадбанку захворів на коронавірус

Глава правління державного Ощадбанку Андрій Пишний заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту Пишний отримав ввечері 6 жовтня. Чоловік запевнив, що банк працюватиме у звичному режимі. Всі робочі питання Пишний вирішуватиме дистанційно. Глава правління зауважив, що на цей випадок у банку є відповідний протокол.

Покійному лікарю, який був обличчям боротьби з COVID-19, прийшов негативний ПЛР-тест

Лікар з Почаєва Іван Венжинович врятував десятки людей від COVID-19, а сам помер у тій самій лікарні, де раніше лікував хворих. ПЛР-тест на коронавірус показав негативний результат. Це означає, що його родина може не отримати компенсації від держави. Хоча він мав усі симптоми COVID-19.



Його обличчя — на тисячі білбордах по всій країні зі словами "Дякую за життя"

МОЗ домовляється з приватними лабораторіями за безкоштовні тести на COVID-19

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що міністерство домовляється з приватними лабораторіями щодо проведення тестувань на коронавірусну інфекцію за державний кошт. За його словами, в Україні є регіони із затримками з тестуванням. До прикладу, напружена ситуація в Донецькій, Харківській, Одеській областях. Звідти тести возять в інші лабораторії, які мають відповідні потужності і які "працюють в нуль", без залишків: у Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Кіровоградську області.

COVID-19 забрав життя понад 200 людей на окупованому Донбасі, – ООН

За інформацією ООН, на окупованих територіях зафіксували 4888 випадків COVID-19. 265 інфікованих померли. Однак ситуація з коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областей буде погіршуватися.

Серйозне зростання хворих на COVID-19: прогноз епідеміолога щодо України

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що в листопаді в Україні можуть реєструвати до 12 тисяч випадків зараження за добу.

ВООЗ прогнозує, що очікується виявлення COVID-19 на рівні 9 тисяч щодня. Але я думаю, це не межа. Якщо у нас будуть дозволяти можливості лабораторної діагностики, то думаю, що у нас буде більше інфікованих,

— зазначив лікар.

А через те, що вже почався сезон гострих респіраторних захворювань і нині висока ймовірність заразитися не тільки COVID-19, це створює додаткове навантаження на медичну систему.

Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

Станом на 7 жовтня динаміка захворювання негативна. Вже три школи (дві школи у Печерському районі, і одна – в Оболонському) закриті на карантин через виявлення коронавірусу у вчителів. Наразі на дистанційному навчанні перебуває 377 класів у 152 школах Києва. Усього у Києві COVID-19 виявили у 410 школярів та 302 вчителів. Натомість у дитячих садочках, де виявили коронавірус, тимчасово закрили 47 груп у 41 дитячому садочку. Наповненість дітей у садочках сьогодні становить понад 58%.

До теми У Криму зафіксували рекордну кількість випадків COVID-19

Новини про коронавірус у світі 7 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 35 843 060 хворих на коронавірус. Натомість 24 996 646 пацієнти уже видужали.

На жаль, 1 050 396 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 501 847; Індія – 6 757 131; Бразилія – 4 969 141; Росія – 1 242 258; Колумбія – 869 808.

В Росії сказали, скільки коштуватиме їхня вакцина проти коронавірусу

Вартість однієї дози російської вакцини від COVID-19 не перевищить 1000 рублів (приблизно 360 гривень). В перспективі тариф буде знижено після того, як з'являться індикатори для інших країн. Натомість не уточняється, про яку саме вакцину мова. Нагадаємо, наразі в РФ запатентовані два препарати: "Супутник V" (центр Гамалії) і "ЕпіВакКорона" (центр Вектор).



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Берліні посилили карантин

Через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 в Берліні посилили карантинні обмеження. Відтак, у столиці Німеччині клуби, ресторани, бари й магазини не працюватимуть в нічний час. Також заборонено збиратися у закритих приміщеннях під час проведення урочистостей групами понад 10 осіб. Раніше дозволена кількість становила 25 осіб. Натомість на відкритому повітрі у нічні години можна збиратися не більше, ніж 5 людям. Нові обмеження набудуть чинності з 10 жовтня і триватимуть два тижні. Якщо після 31 жовтня ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, їхню дію можуть продовжити.