За минулу добу в Україні зафіксували 1 090 нових випадків інфікування коронавірусом. Гуртожиток КПІ, де захворіли 133 курсанти, закрили на карантин. У світі з початку пандемії підтвердили 17 505 005 випадків зараження коронавірусом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 липня.

Новини про коронавірус в Україні 31 липня

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Статистика поширення COVID-19

Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 69 884 особи. З них – 38 752 одужали. На жаль, 1 693 пацієнти померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 29 439 людей.

Впродовж останньої доби зареєстрували 1 090 випадків інфікування SARS-CoV-2. Від учора найбільший добовий приріст зафіксували у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях, а також у Києві.

Коронавірус в областях України 31 липня: