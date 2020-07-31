Новини про коронавірус 31 липня: гуртожиток КПІ закрили на карантин, антирекорд госпіталізованих
За минулу добу в Україні зафіксували 1 090 нових випадків інфікування коронавірусом. Гуртожиток КПІ, де захворіли 133 курсанти, закрили на карантин. У світі з початку пандемії підтвердили 17 505 005 випадків зараження коронавірусом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 липня.
Новини про коронавірус в Україні 31 липня
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Статистика поширення COVID-19
Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 69 884 особи. З них – 38 752 одужали. На жаль, 1 693 пацієнти померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 29 439 людей.
Впродовж останньої доби зареєстрували 1 090 випадків інфікування SARS-CoV-2. Від учора найбільший добовий приріст зафіксували у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях, а також у Києві.
Коронавірус в областях України 31 липня:
- Львівська область – 9 526 (+147);
- Київ – 8 241 (+110);
- Рівненська область – 6 024 (+82);
- Чернівецька область – 5 875 (+63);
- Закарпатська область – 5 146 (+68);
- Івано-Франківська область – 4 557 (+111);
- Волинська область – 3 783 (+48);
- Київська область – 3 716 (+44);
- Харківська область – 3 711 (+63);
- Одеська область – 3 214 (+64);
- Тернопільська область – 2 976 (+54);
- Вінницька область – 2 736 (+38);
- Житомирська область – 1 850 (+43);
- Дніпропетровська область – 1 402 (+8);
- Хмельницька область – 1 138 (+29);
- Черкаська область – 924 (+5);
- Донецька область – 881 (+16);
- Чернігівська область – 823 (+34);
- Запорізька область – 790 (+11);
- Кіровоградська область – 703 (+1);
- Миколаївська область – 590 (+12);
- Сумська область – 485 (+1);
- Полтавська область – 440 (+9);
- Херсонська область – 227 (+3);
- Луганська область – 126 (+4).
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 260 (+5)
- Чернівецька область – 216
- Закарпатська область – 192 (+9)
- Івано-Франківська область – 138 (+2)
- Київ – 132
- Харківська область – 127 (+3)
- Рівненська область – 93 (+1)
- Волинська область – 84
- Київська область – 66 (+1)
- Вінницька область – 51 (+1)
- Одеська область – 45 (+1)
- Тернопільська область – 39
- Черкаська область – 37
- Житомирська область – 37 (+1)
- Кіровоградська область – 36 (+1)
- Дніпропетровська область – 27
- Хмельницька область – 24
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 18
- Полтавська область – 15
- Миколаївська область – 14
- Донецька область – 12
- Сумська область – 8 (+1)
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
Коронавірус у ЗСУ
За останню добу COVID-19 виявили одразу у 34 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на коронавірус хворіють 189 людей.
Скільки медиків захворіли
Від учора захворювання COVID-19 виявили у 78 медиків. В Україні зареєстрували 8 654 випадки зараження коронавірусом серед медичних працівників.
Антирекорд госпіталізованих
За минулу добу в Україні госпіталізували 261 людину, що є абсолютним антирекордом від початку спалаху інфекції.
У всіх госпіталізованих перебіг хвороби важкий або середньої важкості.
Гуртожиток КПІ закрили на карантин
Гуртожиток КПІ, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили на карантин. Нагадаємо, загалом на сьогодні в гуртожитку вже захворіли 133 курсанти. Днями кількість зросла ще на 81 людину.
Що відомо про адаптивний карантин / Інфографіка 24 канал
Новини про коронавірус у світі 31 липня
Статистика поширення COVID-19
За даними Worldometers, у світі з початку пандемії виявили 17 505 005 випадків зараження коронавірусом. 677 454 осіб померли від ускладнень, викликаних COVID-19. З позитивних новин – 10 960 318 пацієнтів одужали.
Антирейтинг країн з найбільшою кількістю випадків
- США – 4 635 226
- Бразилія – 2 613 789
- Індія – 1 643 543
- Росія – 839 981
- Південна Африка – 482 169