Новости о коронавирусе 31 июля: общежитие КПИ на карантине, антирекорд госпитализированных
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общежитие КПИ, где заболели 133 студента, закрыли на карантин. В мире с начала пандемии подтвердили 17 505 005 случаев заражения коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 31 июля
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Статистика распространения COVID-19
Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 69 884 человека. Из них – 38 752 выздоровели. К сожалению, 1693 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 29 439 человек.
В течение последних суток зарегистрировали 1090 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Со вчерашнего дня самый большой суточный прирост зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а также в Киеве.
Коронавирус в областях Украины 31 июля:
- Львовская область – 9526 (+147)
- Киев – 8241 (+110)
- Ровненская область – 6024 (+82)
- Черновицкая область – 5875 (+63)
- Закарпатская область – 5146 (+68)
- Ивано-Франковская область – 4557 (+111)
- Волынская область – 3783 (+48)
- Киевская область – 3716 (+44)
- Харьковская область – 3711 (+63)
- Одесская область – 3214 (+64)
- Тернопольская область – 2976 (+54)
- Винницкая область – 2736 (+38);
- Житомирская область – 1850 (+43)
- Днепропетровская область – 1402 (+8);
- Хмельницкая область – 1138 (+29)
- Черкасская область – 924 (+5);
- Донецкая область – 881 (+16)
- Черниговская область – 823 (+34)
- Запорожская область – 790 (+11);
- Кировоградская область – 703 (+1)
- Николаевская область – 590 (+12)
- Сумская область – 485 (+1)
- Полтавская область – 440 (+9);
- Херсонская область – 227 (+3)
- Луганская область – 126 (+4).
Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 260 (+5)
- Черновицкая область – 216
- Закарпатская область – 192 (+9)
- Ивано-Франковская область – 138 (+2)
- Киев – 132
- Харьковская область – 127 (+3)
- Ровненская область – 93 (+1)
- Волынская область – 84
- Киевская область – 66 (+1)
- Винницкая область – 51 (+1)
- Одесская область – 45 (+1)
- Тернопольская область – 39
- Черкасская область – 37
- Житомирская область – 37 (+1)
- Кировоградская область – 36 (+1)
- Днепропетровская область – 27
- Хмельницкая область – 24
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 18
- Полтавская область – 15
- Николаевская область – 14
- Донецкая область – 12
- Сумская область – 8 (+1)
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
Коронавирус в ВСУ
За последние сутки COVID-19 обнаружили сразу у 34 военнослужащих. На данный момент в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 189 человек.
Сколько медиков заболели
Со вчерашнего дня заболевания COVID-19 обнаружили у 78 медиков. В Украине зарегистрировали 8654 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников.
Антирекорд госпитализированных
За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 261 человека, что является абсолютным антирекордом с начала вспышки инфекции.
У всех госпитализированных течение болезни тяжелое или средней тяжести.
Общежитие КПИ закрыли на карантин
Общежитие КПИ, где зафиксировали вспышку коронавируса, закрыли на карантин. Напомним, всего наданный момент в общежитии уже заболели 133 студента. На днях количество выросло еще на 81 человека.
Что известно об адаптивном карантине / Инфографика 24 канал
Новости о коронавирус в мире 31 июля
Статистика распространения COVID-19
По данным Worldometers, в мире с начала пандемии выявили 17 505 005 случаев заражения коронавирусом. 677 454 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Из положительных новостей – 10 960 318 пациентов выздоровели.
Антирейтинг стран с наибольшим количеством случаев
- США – 4 635 226
- Бразилия – 2 613 789
- Индия – 1 643 543
- Россия – 839 981
- Южная Африка – 482 169