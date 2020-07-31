За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общежитие КПИ, где заболели 133 студента, закрыли на карантин. В мире с начала пандемии подтвердили 17 505 005 случаев заражения коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 31 июля

Читайте также Новости о коронавирусе 30 июля: антирекорд в Украине и ахиллесова пята генома вируса

Статистика распространения COVID-19

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 69 884 человека. Из них – 38 752 выздоровели. К сожалению, 1693 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 29 439 человек.

В течение последних суток зарегистрировали 1090 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Со вчерашнего дня самый большой суточный прирост зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Коронавирус в областях Украины 31 июля:

Львовская область – 9526 (+147)

Киев – 8241 (+110)

Ровненская область – 6024 (+82)

Черновицкая область – 5875 (+63)

Закарпатская область – 5146 (+68)

Ивано-Франковская область – 4557 (+111)

Волынская область – 3783 (+48)

Киевская область – 3716 (+44)

Харьковская область – 3711 (+63)

Одесская область – 3214 (+64)

Тернопольская область – 2976 (+54)

Винницкая область – 2736 (+38);

Житомирская область – 1850 (+43)

Днепропетровская область – 1402 (+8);

Хмельницкая область – 1138 (+29)

Черкасская область – 924 (+5);

Донецкая область – 881 (+16)

Черниговская область – 823 (+34)

Запорожская область – 790 (+11);

Кировоградская область – 703 (+1)

Николаевская область – 590 (+12)

Сумская область – 485 (+1)

Полтавская область – 440 (+9);

Херсонская область – 227 (+3)

Луганская область – 126 (+4).

Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 260 (+5)

Черновицкая область – 216

Закарпатская область – 192 (+9)

Ивано-Франковская область – 138 (+2)

Киев – 132

Харьковская область – 127 (+3)

Ровненская область – 93 (+1)

Волынская область – 84

Киевская область – 66 (+1)

Винницкая область – 51 (+1)

Одесская область – 45 (+1)

Тернопольская область – 39

Черкасская область – 37

Житомирская область – 37 (+1)

Кировоградская область – 36 (+1)

Днепропетровская область – 27

Хмельницкая область – 24

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 14

Донецкая область – 12

Сумская область – 8 (+1)

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в ВСУ

За последние сутки COVID-19 обнаружили сразу у 34 военнослужащих. На данный момент в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 189 человек.

Сколько медиков заболели

Со вчерашнего дня заболевания COVID-19 обнаружили у 78 медиков. В Украине зарегистрировали 8654 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников.

Антирекорд госпитализированных

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 261 человека, что является абсолютным антирекордом с начала вспышки инфекции.

У всех госпитализированных течение болезни тяжелое или средней тяжести.

Общежитие КПИ закрыли на карантин

Общежитие КПИ, где зафиксировали вспышку коронавируса, закрыли на карантин. Напомним, всего наданный момент в общежитии уже заболели 133 студента. На днях количество выросло еще на 81 человека.