Новости о коронавирусе 30 июля: у 60% жителей трущоб Мумбаи есть иммунитет, антирекорд в Украине
В Украине новый антирекорд – за сутки обнаружили 1 197 новых больных COVID-19. В мире темпы распространения коронавируса только растут, по состоянию на 30 июля известно о более 17 миллионах случаев инфицирования инфекцией. Ученые нашли еще два эффективных препарата, которые борются с коронавирусной болезнью. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 30 июля
Более тысячи случаев инфицирования со вчерашнего дня, из них 23 летальных, зато выздоровели 760 больных. Всего за все время пандемии в Украине заболели 68 794 человека, из них 38 154 человека выздоровели, а 1 673 – умерли.
Ситуация с коронавирусом в областях:
- Львовская область – 9 379 (+131),
- Киев – 8 131 (+199),
- Ровненская область – 5 942 (+105),
- Черновицкая область – 5 812 (+61),
- Закарпатская область – 5 078 (+70),
- Ивано-Франковская область – 4 446 (+104),
- Волынская область – 3 735 (+41),
- Киевская область – 3 672 (+43),
- Харьковская область – 3 626 (+70),
- Одесская область – 3 150 (+46),
- Тернопольская область – 2 922 (+70),
- Винницкая область – 2 698 (+38),
- Житомирская область – 1 807 (+43),
- Днепропетровская область – 1 394 (+30),
- Хмельницкая область – 1 109 (+23),
- Черкасская область – 919 (+9),
- Донецкая область – 865 (+4),
- Черниговская область – 789 (+44),
- Запорожская область – 779 (+12),
- Кировоградская область – 702 (+5),
- Николаевская область – 578 (+15),
- Сумская область – 484 (+17),
- Полтавская область – 431 (+17),
- Херсонская область – 224,
- Луганская область – 122.
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 255 (+6)
- Черновицкая область – 216
- Закарпатская область – 183 (+7)
- Ивано-Франковская область – 136
- Киев – 132
- Харьковская область – 127 (+3)
- Ровненская область – 93 (+1)
- Волынская область – 84
- Киевская область – 62 (+2)
- Винницкая область – 50 (+1)
- Одесская область – 44
- Тернопольская область – 39
- Черкасская область – 37
- Житомирская область – 37 (+1)
- Кировоградская область – 35 (+1)
- Днепропетровская область – 27
- Хмельницкая область – 24
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 18
- Полтавская область – 15
- Николаевская область – 14
- Донецкая область – 12
- Сумская область – 8 (+1)
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: в ВСУ резко возросло количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили сразу у 20 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 159 человек.
За все время пандемии выздоровели 612 человек, летальных случаев – 5. На изоляции находится 580 человек. Количество военнослужащих, у которых срок изоляции подходит к концу в ближайшие три дня – 103 человека.
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчера коронавирусную инфекцию обнаружили у 67 медиков. С начала пандемии зарегистрировали 8 576 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников, по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато более 6 288 медиков уже выздоровели и теперь могут вернуться к привычной жизни.
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Главные новости о коронавирусе в Украине
Какие области не могут ослабить карантин
По состоянию на 30 июля Киев и 12 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина. У половины из областей не соответствуют нормам сразу два показателя.
Не готовы к послаблениям:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Сумская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Хмельницкая область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
В Украине регионы с 1 августа поделят на зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.