В Украине новый антирекорд – за сутки обнаружили 1 197 новых больных COVID-19. В мире темпы распространения коронавируса только растут, по состоянию на 30 июля известно о более 17 миллионах случаев инфицирования инфекцией. Ученые нашли еще два эффективных препарата, которые борются с коронавирусной болезнью. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 30 июля

Более тысячи случаев инфицирования со вчерашнего дня, из них 23 летальных, зато выздоровели 760 больных. Всего за все время пандемии в Украине заболели 68 794 человека, из них 38 154 человека выздоровели, а 1 673 – умерли.

Ситуация с коронавирусом в областях:

Львовская область – 9 379 (+131),

Киев – 8 131 (+199),

Ровненская область – 5 942 (+105),

Черновицкая область – 5 812 (+61),

Закарпатская область – 5 078 (+70),

Ивано-Франковская область – 4 446 (+104),

Волынская область – 3 735 (+41),

Киевская область – 3 672 (+43),

Харьковская область – 3 626 (+70),

Одесская область – 3 150 (+46),

Тернопольская область – 2 922 (+70),

Винницкая область – 2 698 (+38),

Житомирская область – 1 807 (+43),

Днепропетровская область – 1 394 (+30),

Хмельницкая область – 1 109 (+23),

Черкасская область – 919 (+9),

Донецкая область – 865 (+4),

Черниговская область – 789 (+44),

Запорожская область – 779 (+12),

Кировоградская область – 702 (+5),

Николаевская область – 578 (+15),

Сумская область – 484 (+17),

Полтавская область – 431 (+17),

Херсонская область – 224,

Луганская область – 122.

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 255 (+6)

Черновицкая область – 216

Закарпатская область – 183 (+7)

Ивано-Франковская область – 136

Киев – 132

Харьковская область – 127 (+3)

Ровненская область – 93 (+1)

Волынская область – 84

Киевская область – 62 (+2)

Винницкая область – 50 (+1)

Одесская область – 44

Тернопольская область – 39

Черкасская область – 37

Житомирская область – 37 (+1)

Кировоградская область – 35 (+1)

Днепропетровская область – 27

Хмельницкая область – 24

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 14

Донецкая область – 12

Сумская область – 8 (+1)

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : в ВСУ резко возросло количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили сразу у 20 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 159 человек. За все время пандемии выздоровели 612 человек, летальных случаев – 5. На изоляции находится 580 человек. Количество военнослужащих, у которых срок изоляции подходит к концу в ближайшие три дня – 103 человека.

: в ВСУ резко возросло количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили сразу у 20 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 159 человек. COVID-19 среди украинских медиков: со вчера коронавирусную инфекцию обнаружили у 67 медиков. С начала пандемии зарегистрировали 8 576 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников, по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато более 6 288 медиков уже выздоровели и теперь могут вернуться к привычной жизни.

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Какие области не могут ослабить карантин

По состоянию на 30 июля Киев и 12 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина. У половины из областей не соответствуют нормам сразу два показателя.

Не готовы к послаблениям:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Сумская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

В Украине регионы с 1 августа поделят на зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.