В Тернопольской области обнаружили мужчину, который в третий раз заболел коронавирусной болезнью. Чиновники отмечают: в этом регионе это уже не первый случай повторного заражения.

Об этом заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

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В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не ограждает нас от повторного заболевания,

– заявил Владимир Богайчук.

Также он отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

При этом на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили, что пока в Тернопольской области не будут усиливать карантин.

Отметим, что о случаях повторных заражений в мире известно еще с начала пандемии. Например, в феврале в Китае уже были пациенты, которые заражались во второй раз.

Про врача-анестезиолога, которая заболела COVID-19 раз, сообщали в начале июня в Черновицкой области.

Антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с коронавирусом, могут "работать" только несколько месяцев у людей с легкой формой заболевания. Но это не означает, что защита исчезает или что будет невозможно разработать эффективную вакцину. Подробнее советуем ознакомиться с исследованием по этой ссылке.