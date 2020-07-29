У Тернопільській області виявили чоловіка, який утретє захворів на коронавірусну хворобу. Чиновники зазначають: у цьому регіоні це вже не перший випадок повторного зараження.

Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

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В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання,

– заявив Володимир Богайчук.

Також він наголосив, що спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.

При тому на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили, що поки у Тернопільській області не посилюватимуть карантин.

Зазначимо, що про випадки повторних заражень у світі відомо ще від початку пандемії. Наприклад, у лютому в Китаї вже були пацієнти, які заражадися вдруге.

Про лікарку-анестезіологиню, яка захворіла на COVID-19 вдруге, повідомляли на початку червня у Чернівецькій області.