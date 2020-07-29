Показник захворюваності знову зріс – від учора коронавірус виявили ще у 1 022 людей. За минулу добу померли від ускладнень 21 українець, натомість видужали – 650 пацієнтів. Загалом від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 67 597 випадків інфікування SARS-CoV-2.

Дані згідно з системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, повідомив 24 канал. Читайте також Щонайменше 20% населення України отримають вакцину проти COVID-19, – Ляшко Станом на 29 липня в Україні продовжують хворіти 28 553 людини. Видужали 37 394 пацієнти, натомість померли 1650 хворих внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань. Сьогоднішній добовий приріст хворих один з найвищих за весь час пандемії. Антирекорд за кількістю нових випадків інфікування фіксували 26 червня – 1 109 хворих, та переддень – 1 106 випадків. Коронавірус в областях України 29 липня Львівська область – 9 248;

Київ – 7 932;

Чернівецька область – 5 751;

Рівненська область – 5 837;

Закарпатська область – 5 008;

Волинська область – 3 694;

Івано-Франківська область – 4 342;

Харківська область – 3 556;

Тернопільська область – 2 852;

Вінницька область – 2 660;

Київська область – 3 629;

Одеська область – 3 104;

Житомирська область – 1 764;

Дніпропетровська область – 1 364;

Хмельницька область – 1 086;

Кіровоградська область – 697;

Черкаська область – 910;

Донецька область – 861;

Запорізька область – 767;

Чернігівська область – 745;

Миколаївська область – 563;

Полтавська область – 414;

Сумська область – 467;

Херсонська область – 224;

Луганська область – 122. Важливо! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.