Понад тисяча хворих за добу: ситуація з COVID-19 в областях
Показник захворюваності знову зріс – від учора коронавірус виявили ще у 1 022 людей. За минулу добу померли від ускладнень 21 українець, натомість видужали – 650 пацієнтів. Загалом від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 67 597 випадків інфікування SARS-CoV-2.
Дані згідно з системою моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, повідомив 24 канал.
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Станом на 29 липня в Україні продовжують хворіти 28 553 людини. Видужали 37 394 пацієнти, натомість померли 1650 хворих внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань.
Сьогоднішній добовий приріст хворих один з найвищих за весь час пандемії. Антирекорд за кількістю нових випадків інфікування фіксували 26 червня – 1 109 хворих, та переддень – 1 106 випадків.
Коронавірус в областях України 29 липня
- Львівська область – 9 248;
- Київ – 7 932;
- Чернівецька область – 5 751;
- Рівненська область – 5 837;
- Закарпатська область – 5 008;
- Волинська область – 3 694;
- Івано-Франківська область – 4 342;
- Харківська область – 3 556;
- Тернопільська область – 2 852;
- Вінницька область – 2 660;
- Київська область – 3 629;
- Одеська область – 3 104;
- Житомирська область – 1 764;
- Дніпропетровська область – 1 364;
- Хмельницька область – 1 086;
- Кіровоградська область – 697;
- Черкаська область – 910;
- Донецька область – 861;
- Запорізька область – 767;
- Чернігівська область – 745;
- Миколаївська область – 563;
- Полтавська область – 414;
- Сумська область – 467;
- Херсонська область – 224;
- Луганська область – 122.