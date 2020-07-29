Показатель заболеваемости снова вырос – со вчера коронавирус обнаружили еще у 1 022 человек. За минувшие сутки умер от осложнений 21 украинец, зато выздоровели – 650 пациентов. Всего с начала пандемии в Украине официально сообщили о 67 597 случаях заражения SARS-CoV-2.

Данные согласно системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО, сообщил 24 канал. Читайте также По меньшей мере 20% населения Украины получат вакцину против COVID-19 – Ляшко По состоянию на 29 июля в Украине продолжают болеть 28 553 человека. Выздоровели 37 394 пациента, но умерли 1 650 больных вследствие осложнений или сопутствующих заболеваний. Сегодняшний суточный прирост больных один из самых высоких за все время пандемии. Антирекорд по количеству новых случаев инфицирования фиксировали 26 июня – 1 109 больных, и день назад – 1 106 случаев. Коронавирус в областях Украины 29 июля Львовская область – 9 248;

Киев – 7 932;

Черновицкая область – 5 751;

Ровненская область – 5 837;

Закарпатская область – 5 008;

Волынская область – 3 694;

Ивано-Франковская область – 4 342;

Харьковская область – 3 556;

Тернопольская область – 2 852;

Винницкая область – 2 660;

Киевская область – 3 629;

Одесская область – 3 104;

Житомирская область – 1 764;

Днепропетровская область – 1 364;

Хмельницкая область – 1 086;

Кировоградская область – 697;

Черкасская область – 910;

Донецкая область – 861;

Запорожская область – 767;

Черниговская область – 745;

Николаевская область – 563;

Полтавская область – 414;

Сумская область – 467;

Херсонская область – 224;

Луганская область – 122. Важно! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.