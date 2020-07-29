Более тысячи больных за сутки: ситуация с COVID-19 в областях
Показатель заболеваемости снова вырос – со вчера коронавирус обнаружили еще у 1 022 человек. За минувшие сутки умер от осложнений 21 украинец, зато выздоровели – 650 пациентов. Всего с начала пандемии в Украине официально сообщили о 67 597 случаях заражения SARS-CoV-2.
Данные согласно системе мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО, сообщил 24 канал.
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По состоянию на 29 июля в Украине продолжают болеть 28 553 человека. Выздоровели 37 394 пациента, но умерли 1 650 больных вследствие осложнений или сопутствующих заболеваний.
Сегодняшний суточный прирост больных один из самых высоких за все время пандемии. Антирекорд по количеству новых случаев инфицирования фиксировали 26 июня – 1 109 больных, и день назад – 1 106 случаев.
Коронавирус в областях Украины 29 июля
- Львовская область – 9 248;
- Киев – 7 932;
- Черновицкая область – 5 751;
- Ровненская область – 5 837;
- Закарпатская область – 5 008;
- Волынская область – 3 694;
- Ивано-Франковская область – 4 342;
- Харьковская область – 3 556;
- Тернопольская область – 2 852;
- Винницкая область – 2 660;
- Киевская область – 3 629;
- Одесская область – 3 104;
- Житомирская область – 1 764;
- Днепропетровская область – 1 364;
- Хмельницкая область – 1 086;
- Кировоградская область – 697;
- Черкасская область – 910;
- Донецкая область – 861;
- Запорожская область – 767;
- Черниговская область – 745;
- Николаевская область – 563;
- Полтавская область – 414;
- Сумская область – 467;
- Херсонская область – 224;
- Луганская область – 122.