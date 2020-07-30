Новини про коронавірус 30 липня: у 60% жителів нетрів Мумбаї імунітет, антирекорд в Україні
В Україні новий антирекорд – за добу виявили 1 197 нових хворих на COVID-19. У світі темпи поширення коронавірусу лише зростають, станом на 30 липня відомо про понад 17 мільйонів випадків інфікування інфекцією. Вчені знайшли ще два ефективних препарати, які борються з коронавірусною хворобою. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 липня.
Новини про коронавірус в Україні 30 липня
Понад тисяча випадків інфікування від учора, з них 23 летальних, натомість видужали 760 хворих. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 68 794 людини, з них 38 154 людей видужали, а 1673 – померли.
Ситуація з коронавірусом в областях:
- Львівська область – 9379 (+131),
- Київ – 8131 (+199),
- Рівненська область – 5942 (+105),
- Чернівецька область – 5812 (+61),
- Закарпатська область – 5078 (+70),
- Івано-Франківська область – 4446 (+104),
- Волинська область – 3735 (+41),
- Київська область – 3672 (+43),
- Харківська область – 3626 (+70),
- Одеська область – 3150 (+46),
- Тернопільська область – 2922 (+70),
- Вінницька область – 2698 (+38),
- Житомирська область – 1807 (+43),
- Дніпропетровська область – 1394 (+30),
- Хмельницька область – 1109 (+23),
- Черкаська область – 919 (+9),
- Донецька область – 865 (+4),
- Чернігівська область – 789 (+44),
- Запорізька область – 779 (+12),
- Кіровоградська область – 702 (+5),
- Миколаївська область – 578 (+15),
- Сумська область – 484 (+17),
- Полтавська область – 431 (+17),
- Херсонська область – 224,
- Луганська область – 122.
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 255 (+6)
- Чернівецька область – 216
- Закарпатська область – 183 (+7)
- Івано-Франківська область – 136
- Київ – 132
- Харківська область – 127 (+3)
- Рівненська область – 93 (+1)
- Волинська область – 84
- Київська область – 62 (+2)
- Вінницька область – 50 (+1)
- Одеська область – 44
- Тернопільська область – 39
- Черкаська область – 37
- Житомирська область – 37 (+1)
- Кіровоградська область – 35 (+1)
- Дніпропетровська область – 27
- Хмельницька область – 24
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 18
- Полтавська область – 15
- Миколаївська область – 14
- Донецька область – 12
- Сумська область – 8 (+1)
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
- Коронавірус у Збройних силах України: у ЗСУ різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили одразу у 20 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 159 людей.
За весь час пандемії одужали 612 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції перебуває 580 людей. Кількість військовослужбовців, у яких термін ізоляції добігає кінця у найближчих три доби – 103 особи.
- COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірусну інфекцію виявили у 67 медиків. Від початку пандемії зареєстрували 8 576 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників, щонайменше 43 працівників медичної сфери померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість понад 6 288 медиків вже одужали й тепер мають змогу повернутися до звичного життя.
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Які області не можуть послабити карантин
Станом на 30 липня Київ та 12 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину. У половини з областей не відповідають нормам одразу два показники.
Не готові до послаблень:
- Київ,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Львівська область,
- Сумська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Хмельницька область,
- Чернівецька область,
- Чернігівська область.