В Україні регіони з 1 серпня поділять на зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ назвали причини зростання захворюваності на COVID-19

Глава МОЗ Максим Степанов назвав основні причини збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні. За його даними, зростання є наслідком богослужінь в селах та недотримання карантину в громадському транспорті.

Причини зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні

Головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком. Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

Новини про коронавірус у світі 30 липня

Кількість хворих перевищила 17 мільйонів

У світі понад 17 мільйонів людей захворіли на коронавірус. Від початку пандемії у світі зареєстрували 17 201 277 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 9 407 977 пацієнтів одужали, але 648 966 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

1% або 66 385 пацієнтів у світі перебувають у серйозному або критичному стані.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу

США (4 568 037),

Бразилія (2 555 518),

Індія (1 584 384),

Росія (834 499),

Південна Африка (471 123).

Близько у 60% мешканців нетрів Мумбаї знайшли імунітет до COVID-19

У 57% жителів трьох найбідніших районів Мумбаї виявили антитіла до коронавірусної інфекції. Ймовірно, саме це могло уповільнити поширення коронавірусу в найбідніших районах міста.

Це один з найвищих рівнів колективного імунітету з відомих у світі.

До прикладу, у квітні в Нью-Йорку імунітет до коронавірусу був у 21,2% осіб, які взяли участь у тестуванні, а в Стокгольмі в травні антитіла виявили у 14% людей.

Фото та більше інформації: Майже у 60% мешканців нетрів Мумбаї знайшли імунітет до COVID-19

Ліки проти алкоголізму можуть бути ефективними проти COVID-19

Вчені виявили ще два потенційно ефективні препарати проти COVID-19. Один з препаратів – дисульфірам, яким лікують алкогольну залежність. Другий – нератініб, експериментальний препарат проти раку молочної залози.

Обидва препарати є ковалентними інгібіторами білка головної протеази коронавірусу (Mpro) – ключового ферменту, який відповідає за відтворення SARS-CoV-2.