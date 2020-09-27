Від початку пандемії в Україні виявили 198 634 хворих на коронавірус. У Лондоні поліція розганяла кийками людей, які прийшли на акцію проти карантину. Бразилія показала, чому ціна колективного імунітету до COVID-19 занадто висока. Китай розпочав масову вакцинацію проти COVID-19, заявивши про підтримку з боку ВООЗ. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 вересня.

Новини про коронавірус 27 вересня

Від учора в країні зареєстрували ще 3 130 хворих. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві – 323. За цей самий період виписали 1 009 пацієнтів. Ще 56 хворих пішли з життя.

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Від початку 2020 року коронавірус діагностували 198 634 українцям. На жаль, 3 959 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість одужали 87 822 пацієнти.

Поширення COVID-19 в областях станом 27 вересня

Вінницька область – 5900 (+116);

Волинська область – 7632 (+132);

Дніпропетровська область – 5285 (+167);

Донецька область – 3016 (+52);

Житомирська область – 5656 (+125);

Закарпатська область – 9632 (+52);

Запорізька область – 3663 (+95);

Івано-Франківська область – 13335 (+123);

Кіровоградська область – 1074 (+5);

Київ – 21815 (+323);

Київська область – 8714 (+143);

Львівська область – 19784 (+148);

Луганська область – 974 (+36);

Миколаївська область – 2980 (+105);

Одеська область – 12876 (+142);

Полтавська область – 1910 (+66);

Рівненська область – 12032 (+104);

Сумська область – 3672 (+123);

Тернопільська область – 12986 (+123);

Харківська область – 17364 (+494);

Херсонська область – 1049 (+49);

Хмельницька область – 5622 (+91);

Чернівецька область – 14009 (+107);

Черкаська область – 3694 (+124);

Чернігівська область – 3960 (+85).

Смертність від COVID-19 в областях України

Львівська область – 555 (+4);

Чернівецька область – 352 (+2);

Київ – 361 (+11);

Харківська область – 331 (+5);

Закарпатська область – 303 (+1);

Івано-Франківська область – 303 (+4);

Одеська область – 187 (+5);

Київська область – 172 (+1);

Рівненська область – 161;

Волинська область – 162 (+1);

Тернопільська область – 157 (+7);

Вінницька область – 113 (+3);

Хмельницька область – 103;

Житомирська область – 103;

Дніпропетровська область – 106 (+5);

Миколаївська область – 73 (+2);

Сумська область – 63;

Кіровоградська область – 56 (+1);

Донецька область – 56;

Черкаська область – 53;

Чернігівська область – 61 (+5);

Запорізька область – 58;

Полтавська область – 36;

Херсонська область – 23 (+1);

Луганська область – 11 (+1);

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COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірус виявили у 116 працівників медичної сфери. Натомість від початку пандемії хворобу діагностували у 14 499 медиків. МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли дані про одужалих та померлих медиків. Але відомо, що понад 8 тисяч подолали хворобу, а більш ніж 100 померли під час перебігу інфекції.

від учора коронавірус виявили у 116 працівників медичної сфери. Натомість від початку пандемії хворобу діагностували у 14 499 медиків. МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли дані про одужалих та померлих медиків. Але відомо, що понад 8 тисяч подолали хворобу, а більш ніж 100 померли під час перебігу інфекції. Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу коронавірус діагностували 40 військовим. Нині у лавах ЗСУ від хвороби лікується 601 людина. 2 151 військовий вже подолав хворобу, але, на жаль, 10 інфікованих пішли з життя. Станом на 27 вересня на ізоляції та самоізоляції перебувають 638 військових і працівників ЗСУ.

У Києві не вщухає захворюваність на COVID-19

У Києві вже тривалий час складна епідеміологічна ситуація. За минулу добу наявність SARS-COV-2 підтвердили у 323 людей. Ще 11 мешканців столиці померли. Нині місто Київ на першому місці за захворюваністю серед регіонів. Від початку пандемії у столиці зареєстрували 21 815 хворих на коронавірус. 6 482 з них вже одужали, але 361 киянин помер.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 27 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 32 875 692 хворих на коронавірус. Натомість 22 753 306 пацієнтів вже одужали. Але 994 724 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 079 869; Індія – 5 992 532; Бразилія – 4 717 991; Росія – 1 146 273; Колумбія – 806 038.

Акція проти карантинних обмежень у Лондоні: поліція розганяла людей кийками

У центрі Лондона вийшли на протест через карантинні обмеження, які запровадили через пандемію COVID-19. Спочатку поліція просила людей розійтись, адже ті не дотримувались соціальної дистанції. Коли люди не виконали прохання, правоохоронці почали розгін, застосовуючи кийки. Натомість протестувальники кидали у них пляшки.



Розгін протестувальників у Лондоні / Фото Getty Images

Бразилія показала, чому ціна колективного імунітету до COVID-19 занадто висока

Згідно з новим дослідженням, бразильське місто Манаус могло стати першим у світі, у якому населення виробило колективний імунітет. У місті проживає приблизно 2 мільйонів людей. Під час піку епідемії майже водночас було інфіковано 50% населення. Натомість від коронавірусу померло близько 4000 людей. І це при тому, що в місті мешкає лише 6% людей віком від 60 років. Летальність склала близько 0.25%. Цього вистачило, щоб перевищити нормальний сезонний рівень смертності аж в 4,5 рази. Тобто у Манаусі похорони через коронавірус відбувались у кожному дворі. На піку спалаху на кладовищах не встигали копати могили.В інших містах Бразилії, наприклад в Сан Паулу, летальність оцінюється в 0.72%. Це означає, що смертність від коронавірусу може перевищувати фонову у десятки разів. В Україні значно більше людей старшого віку. Тож "вироблення колективного імунітету" за подібним сценарієм буде коштувати дуже багато життів.

Нове дослідження Достатня кількість вітаміну D допомагає пацієнтам з COVID-19 уникнути ускладнень і смерті

Китай розпочав масову вакцинацію проти COVID-19, заявивши про підтримку з боку ВООЗ

Китай ще з липня ввів програму екстреної вакцинації проти коронавірусу. Щеплення зробили вже десятки тисяч мешканців країни. Деякі експерти та розробники вакцин застерегли від передчасного використання вакцини до завершення клінічних випробувань, але уряд країни заявив про підтримку ВООЗ.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу

Дослідження коронавірусу

Достатня кількість вітаміну D допомагає пацієнтам з COVID-19 уникнути ускладнень і смерті

Згідно з дослідженням, проведеним професором з Медичної школи Бостонського університету, пацієнти віком від 40 років з достатнім рівнем D мали на 51,5% менше шансів померти від коронавірусу у порівнянні з тими інфікованими, які мали дефіцит цього вітаміну. Зазначимо, що приймати будь-які вітаміни "для профілактики" або "про всяк випадок" не можна. Нестачу вітаміну D можна визначити за допомогою аналізів. Надмірне вживання вітамінів може призвести до гіпервітамінозу. Це провокує різноманітні порушення в роботі організму, а іноді й захворювання.