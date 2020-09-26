Новини про коронавірус 26 вересня: 20-хвилинний тест, моторошні прогнози ВООЗ
За минулу добу в Україні виявили 3833 випадки зараження коронавірусом, загалом з початку епідемії у країні підтвердили інфекцію у 195 504 людей. У Британії заявили про розробку тесту на COVID-19, який показує результат через 20 хвилин. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 26 вересня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу COVID-19 підтвердили у рекордної кількості людей – 3833. Найбільше нових заражень у Києві (+447), Харківській (+380), Тернопільській (+284) та Одеській (+264) областях.
Коронавірус в областях України 26 вересня
- Київ – 21 497 (+447)
- Львівська область – 19 636 (+171)
- Харківська область – 16 870 (+380)
- Чернівецька область – 13 902 (+166)
- Івано-Франківська область – 13 212 (+132)
- Тернопільська область – 12 863 (+284)
- Одеська область – 12 734 (+264)
- Рівненська область – 11 928 (+154)
- Закарпатська область – 9580 (+90)
- Київська область – 8571 (+141)
- Волинська область – 7500 (+138)
- Вінницька область – 5784 (+131)
- Житомирська область – 5531 (+128)
- Хмельницька область – 5531 (+170)
- Дніпропетровська область – 5118 (+201)
- Чернігівська область – 3875 (+105)
- Черкаська область – 3570 (+111)
- Запорізька область – 3568 (+140)
- Сумська область – 3549 (+75)
- Донецька область – 2964 (+113)
- Миколаївська область – 2875 (+93)
- Полтавська область – 1844 (+92)
- Кіровоградська область – 1069 (+17)
- Херсонська область – 1000 (+46)
- Луганська область – 938 (+44)
- Львівська область – 551 (+8)
- Чернівецька область – 350 (+2)
- Київ – 350 (+8)
- Харківська область – 326 (+7)
- Закарпатська область – 302 (+4)
- Івано-Франківська область – 299 (+4)
- Одеська область – 182 (+8)
- Київська область – 171 (+1)
- Волинська область – 161 (+3)
- Рівненська область – 161 (+4)
- Тернопільська область – 153 (+3)
- Вінницька область – 110 (+3)
- Хмельницька область – 103 (+4)
- Житомирська область – 103 (+5)
- Дніпропетровська область – 101 (+3)
- Миколаївська область – 71
- Сумська область – 63 (+1)
- Запорізька область – 58 (+3)
- Донецька область – 56
- Чернігівська область – 56 (+2)
- Кіровоградська область – 55
- Черкаська область – 53 (+1)
- Полтавська область – 36 (+1)
- Херсонська область – 22
- Луганська область – 10 (+1)
Коронавірус серед медиків
За минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 155 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 14 683 медичних працівників. Щонайменше 8 тисяч медиків одужали, а понад 100 – померли.
COVID-19 у ЗСУ
За добу 25 вересня коронавірусну інфекцію виявили у 60 військовослужбовців та працівників ЗСУ, 17 з них забрали до лікарні. Загалом у лавах Збройних Сил хворіють 569 людей. Хворобу вже подолали 2143 військових. Водночас 10 людей померли.
Зменшилась кількість людей, які перебувають на самоізоляції, наразі їх 671. Крім того, у найближчі три доби самоізоляцію завершать 73 особи. Серед нових хворих 17 людей госпіталізували. Їх стан задовільний.
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Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 26 вересня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 32 594 042 хворих на коронавірус. Натомість 22 506 328 пацієнтів вже одужали. Але 989 638 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 034 622;
- Індія – 5 903 932;
- Бразилія – 4 689 613;
- Росія – 1 138 509;
- Колумбія – 798 317.
Прогноз ВООЗ щодо смертності від коронавірусу
Кількість жертв пандемії COVID-19 може перевищити 2 мільйони ще до початку масового використання вакцини, попереджають у ВООЗ.
На сьогодні, за даними ВООЗ, від ускладнень, викликаних коронавірусом, у світі померли понад 980 тисяч людей.
За словами представника ВООЗ, якщо не вжити узгоджених дій, то перш ніж відбудеться широка вакцинація, число жертв не лише подвоїться, а й перевищить цю позначку.
У Британії розробили тест на COVID-19, що видає результат до 20 хвилин
У Великій Британії заявили про створення надійного тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19, який дає результат менш ніж за 20 хвилин.
На жаль, на сьогодні найточніші тести на коронавірус перевіряють зразок протягом кількох годин, а швидкі тести часто видають помилковий результат.
Професор Стівен Бастін розробив тест, який називається Cov2-ID і видає результат через 20 хвилин після початку тестування.
Тест за короткий проміжок часу вміє визначати три вірусні мішені, по яких аналізує стан організму. Перші експерименти показали, що він є на 100% точним.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу