За минулу добу в Україні виявили 3833 випадки зараження коронавірусом, загалом з початку епідемії у країні підтвердили інфекцію у 195 504 людей. У Британії заявили про розробку тесту на COVID-19, який показує результат через 20 хвилин. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 26 вересня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу COVID-19 підтвердили у рекордної кількості людей – 3833. Найбільше нових заражень у Києві (+447), Харківській (+380), Тернопільській (+284) та Одеській (+264) областях.

З початку пандемії в Україні зареєстрували 195 504 хворих на коронавірус, 3 903 з яких померли. Натомість одужали 86 873 пацієнти. Станом на сьогодні від COVID-19 продовжують лікуватись 104 728 тисяч громадян.

Коронавірус в областях України 26 вересня

Київ – 21 497 (+447)

Львівська область – 19 636 (+171)

Харківська область – 16 870 (+380)

Чернівецька область – 13 902 (+166)

Івано-Франківська область – 13 212 (+132)

Тернопільська область – 12 863 (+284)

Одеська область – 12 734 (+264)

Рівненська область – 11 928 (+154)

Закарпатська область – 9580 (+90)

Київська область – 8571 (+141)

Волинська область – 7500 (+138)

Вінницька область – 5784 (+131)

Житомирська область – 5531 (+128)

Хмельницька область – 5531 (+170)

Дніпропетровська область – 5118 (+201)

Чернігівська область – 3875 (+105)

Черкаська область – 3570 (+111)

Запорізька область – 3568 (+140)

Сумська область – 3549 (+75)

Донецька область – 2964 (+113)

Миколаївська область – 2875 (+93)

Полтавська область – 1844 (+92)

Кіровоградська область – 1069 (+17)

Херсонська область – 1000 (+46)

Луганська область – 938 (+44)

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 551 (+8)

Чернівецька область – 350 (+2)

Київ – 350 (+8)

Харківська область – 326 (+7)

Закарпатська область – 302 (+4)

Івано-Франківська область – 299 (+4)

Одеська область – 182 (+8)

Київська область – 171 (+1)

Волинська область – 161 (+3)

Рівненська область – 161 (+4)

Тернопільська область – 153 (+3)

Вінницька область – 110 (+3)

Хмельницька область – 103 (+4)

Житомирська область – 103 (+5)

Дніпропетровська область – 101 (+3)

Миколаївська область – 71

Сумська область – 63 (+1)

Запорізька область – 58 (+3)

Донецька область – 56

Чернігівська область – 56 (+2)

Кіровоградська область – 55

Черкаська область – 53 (+1)

Полтавська область – 36 (+1)

Херсонська область – 22

Луганська область – 10 (+1)

Коронавірус серед медиків

За минулу добу наявність SARS-Cov-2 підтвердили у 155 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 14 683 медичних працівників. Щонайменше 8 тисяч медиків одужали, а понад 100 – померли.

COVID-19 у ЗСУ

За добу 25 вересня коронавірусну інфекцію виявили у 60 військовослужбовців та працівників ЗСУ, 17 з них забрали до лікарні. Загалом у лавах Збройних Сил хворіють 569 людей. Хворобу вже подолали 2143 військових. Водночас 10 людей померли.

Зменшилась кількість людей, які перебувають на самоізоляції, наразі їх 671. Крім того, у найближчі три доби самоізоляцію завершать 73 особи. Серед нових хворих 17 людей госпіталізували. Їх стан задовільний.

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Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 26 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 32 594 042 хворих на коронавірус. Натомість 22 506 328 пацієнтів вже одужали. Але 989 638 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 034 622; Індія – 5 903 932; Бразилія – 4 689 613; Росія – 1 138 509; Колумбія – 798 317.

Прогноз ВООЗ щодо смертності від коронавірусу

Кількість жертв пандемії COVID-19 може перевищити 2 мільйони ще до початку масового використання вакцини, попереджають у ВООЗ.

На сьогодні, за ​​даними ВООЗ, від ускладнень, викликаних коронавірусом, у світі померли понад 980 тисяч людей.

За словами представника ВООЗ, якщо не вжити узгоджених дій, то перш ніж відбудеться широка вакцинація, число жертв не лише подвоїться, а й перевищить цю позначку.

У Британії розробили тест на COVID-19, що видає результат до 20 хвилин

У Великій Британії заявили про створення надійного тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19, який дає результат менш ніж за 20 хвилин.

На жаль, на сьогодні найточніші тести на коронавірус перевіряють зразок протягом кількох годин, а швидкі тести часто видають помилковий результат.

Професор Стівен Бастін розробив тест, який називається Cov2-ID і видає результат через 20 хвилин після початку тестування.

Тест за короткий проміжок часу вміє визначати три вірусні мішені, по яких аналізує стан організму. Перші експерименти показали, що він є на 100% точним.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу