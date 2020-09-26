За минувшие сутки в Украине выявили 3 833 случая заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране подтвердили инфекцию у 195 504 человек. В Британии заявили о разработке теста на COVID-19, который показывает результат через 20 минут. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 26 сентября

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Статистика распространения COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у рекордного количества людей – 3833. Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 195 504 больных коронавирусом, 3 903 из которых умерли. Однако выздоровели 86 873 пациента. По состоянию на сегодня от COVID-19 продолжают лечиться 104 728 тысяч граждан.

Коронавирус в областях Украины 26 сентября

Киев – 21 497 (+447)

Львовская область – 19 636 (+171)

Харьковская область – 16 870 (+380)

Черновицкая область – 13 902 (+166)

Ивано-Франковская область – 13 212 (+132)

Тернопольская область – 12 863 (+284)

Одесская область – 12 734 (+264)

Ровненская область – 11 928 (+154)

Закарпатская область – 9580 (+90)

Киевская область – 8571 (+141)

Волынская область – 7500 (+138)

Винницкая область – 5784 (+131)

Житомирская область – 5531 (+128)

Хмельницкая область – 5531 (+170)

Днепропетровская область – 5118 (+201)

Черниговская область – 3875 (+105)

Черкасская область – 3570 (+111)

Запорожская область – 3568 (+140)

Сумская область – 3549 (+75)

Донецкая область – 2964 (+113)

Николаевская область – 2875 (+93)

Полтавская область – 1844 (+92)

Кировоградская область – 1069 (+17)

Херсонская область – 1000 (+46)

Луганская область – 938 (+44)

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 551 (+8)

Черновицкая область – 350 (+2)

Киев – 350 (+8)

Харьковская область – 326 (+7)

Закарпатская область – 302 (+4)

Ивано-Франковская область – 299 (+4)

Одесская область – 182 (+8)

Киевская область – 171 (+1)

Волынская область – 161 (+3)

Ровненская область – 161 (+4)

Тернопольская область – 153 (+3)

Винницкая область – 110 (+3)

Хмельницкая область – 103 (+4)

Житомирская область – 103 (+5)

Днепропетровская область – 101 (+3)

Николаевская область – 71

Сумская область – 63 (+1)

Запорожская область – 58 (+3)

Донецкая область – 56

Черниговская область – 56 (+2)

Кировоградская область – 55

Черкасская область – 53 (+1)

Полтавская область – 36 (+1)

Херсонская область – 22

Луганская область – 10 (+1)

Коронавирус среди медиков

За минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 155 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 14 683 медицинских работников. По меньшей мере 8 тысяч медиков выздоровели, а более 100 – умерли.

COVID-19 в ВСУ

За сутки 25 сентября коронавирусную инфекцию обнаружили у 60 военнослужащих и работников ВСУ, 17 из них забрали в больницу. Всего в рядах Вооруженных Сил болеют 569 человек. Болезнь уже преодолели 2143 военных. В то же время 10 человек умерли.

Уменьшилось количество людей, которые находятся в самоизоляции, пока их 671. Кроме того, в ближайшие трое суток самоизоляцию завершат 73 человека. Среди новых больных 17 человек госпитализировали. Их состояние удовлетворительное.

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Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала

Новости коронавирус в мире 26 сентября

Согласно данным СНБО, от начала пандемии в мире зарегистрировали 32 594 042 больных коронавирусом. Однако 22 506 328 пациентов уже выздоровели. Но 989 638 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 034 622;

Индия – 5 903 932;

Бразилия – 4 689 613;

Россия – 1 138 509;

Колумбия – 798 317.

Прогноз ВОЗ по смертности от коронавируса

Число жертв пандемии COVID-19 может превысить 2 миллиона еще до начала массового использования вакцины, предупреждают в ВОЗ.

На сегодня, по данным ВОЗ, от осложнений, вызванных коронавирусом, в мире умерли более 980 тысяч человек.

По словам представителя ВОЗ, если не принять согласованных действий, то прежде чем произойдет широкая вакцинация, число жертв не только удвоится, но и превысит эту отметку.

В Британии разработали тест на COVID-19, выдающий результат до 20 минут

В Великобритании заявили о создании надежного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, который дает результат менее чем за 20 минут.

К сожалению, на сегодня самые точные тесты на коронавирус проверяют образец в течение нескольких часов, а быстрые тесты часто выдают ложный результат.

Профессор Стивен Бастин разработал тест, который называется Cov2-ID и выдает результат через 20 минут после начала тестирования.

Тест за короткий промежуток времени умеет определять три вирусные мишени, по которым анализирует состояние организма. Первые эксперименты показали, что он является на 100% точным.

Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала