Новости о коронавирусе 27 сентября: цена коллективного иммунитета, массовая вакцинация в Китае
С начала пандемии в Украине обнаружили 198 634 больных коронавирусом. В Лондоне полиция разгоняла дубинками людей, пришедших на акцию против карантина. Бразилия показала, почему цена коллективного иммунитета к COVID-19 слишком высока. Китай начал массовую вакцинацию против COVID-19, заявив о поддержке со стороны ВОЗ. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 сентября.
Новости о коронавирусе 27 сентября
Со вчерашнего дня в стране зарегистрировали еще 3 130 больных. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве – 323. За этот же период выписали 1 009 пациентов. Еще 56 больных ушли из жизни.
Днем ранее Новости о коронавирусе 26 сентября: рекордное количество новых случаев, сверхбыстрый тест
С начала 2020 года коронавирус диагностировали 198 634 украинцам. К сожалению, 3 959 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато выздоровели 87 822 пациента.
Распространение COVID-19 в областях по состоянию 27 сентября
- Винницкая область – 5900 (+116);
- Волынская область – 7632 (+132);
- Днепропетровская область – 5285 (+167);
- Донецкая область – 3016 (+52);
- Житомирская область – 5656 (+125);
- Закарпатская область – 9632 (+52);
- Запорожская область – 3663 (+95);
- Ивано-Франковская область – 13335 (+123);
- Кировоградская область – 1074 (+5);
- Киев – 21815 (+323);
- Киевская область – 8714 (+143);
- Львовская область – 19784 (+148);
- Луганская область – 974 (+36);
- Николаевская область – 2980 (+105);
- Одесская область – 12876 (+142);
- Полтавская область – 1910 (+66);
- Ровненская область – 12032 (+104);
- Сумская область – 3672 (+123);
- Тернопольская область – 12986 (+123);
- Харьковская область – 17364 (+494);
- Херсонская область – 1049 (+49);
- Хмельницкая область – 5622 (+91);
- Черновицкая область – 14009 (+107);
- Черкасская область – 3694 (+124);
- Черниговская область – 3960 (+85).
Смертность от COVID-19 в областях Украины
- Львовская область – 555 (+4);
- Черновицкая область – 352 (+2);
- Киев – 361 (+11);
- Харьковская область – 331 (+5);
- Закарпатская область – 303 (+1);
- Ивано-Франковская область – 303 (+4);
- Одесская область – 187 (+5);
- Киевская область – 172 (+1);
- Ровненская область – 161;
- Волынская область – 162 (+1);
- Тернопольская область – 157 (+7);
- Винницкая область – 113 (+3);
- Хмельницкая область – 103;
- Житомирская область – 103;
- Днепропетровская область – 106 (+5);
- Николаевская область – 73 (+2);
- Сумская область – 63;
- Кировоградская область – 56 (+1);
- Донецкая область – 56;
- Черкасская область – 53;
- Черниговская область – 61 (+5);
- Запорожская область – 58;
- Полтавская область – 36;
- Херсонская область – 23 (+1);
- Луганская область – 11 (+1);
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирус обнаружили у 116 работников медицинской сферы. Зато с начала пандемии болезнь диагностировали у 14 499 медиков. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 40 военным. Сейчас в рядах ВСУ от болезни лечится 601 человек. 2 151 военный уже преодолел болезнь, но, к сожалению, 10 инфицированных ушли из жизни. По состоянию на 27 сентября на изоляции и самоизоляции находятся 638 военных и работников ВСУ.
В Киеве не утихает заболеваемость COVID-19
В Киеве уже длительное время сложная эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки наличие SARS-COV-2 подтвердили у 323 человек. Еще 11 жителей столицы умерли. Сейчас город Киев на первом месте по заболеваемости среди регионов. С начала пандемии в столице зарегистрировали 21 815 больных коронавирусом. 6 482 из них уже выздоровели, но 361 киевлянин умер.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 27 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 32 875 692 больных коронавирусом. Зато 22 753 306 пациентов уже выздоровели. Но 994 724 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 079 869;
Индия – 5 992 532;
Бразилия – 4 717 991;
Россия – 1 146 273;
Колумбия – 806 038.
Акция против карантинных ограничений в Лондоне: полиция разгоняла людей дубинками
В центре Лондона вышли на протест из-за карантинных ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Сначала полиция просила людей разойтись, ведь те не придерживались социальной дистанции. Когда люди не выполнили просьбу, правоохранители начали разгон, применяя дубинки. Протестующие бросали в них бутылки.
Разгон протестующих в Лондоне / Фото Getty Images
Бразилия показала, почему цена коллективного иммунитета к COVID-19 слишком высока
Согласно новому исследованию, бразильский город Манаус мог стать первым в мире, в котором население выработало коллективный иммунитет. В городе проживает примерно 2 миллиона человек. Во время пика эпидемии почти одновременно было инфицировано 50% населения. Зато от коронавируса умерло около 4000 человек. И это при том, что в городе проживает лишь 6% людей в возрасте от 60 лет. Летальность составила около 0.25%. Этого хватило, чтобы превысить нормальный сезонный уровень смертности аж в 4,5 раза. То есть в Манаусе похороны из-за коронавируса происходили в каждом дворе. На пике вспышки на кладбищах не успевали копать могилы.В других городах Бразилии, например в Сан Паулу, летальность оценивается в 0.72%. Это означает, что смертность от коронавируса может превышать фоновую в десятки раз. В Украине значительно больше людей старшего возраста. Поэтому "выработка коллективного иммунитета" по подобному сценарию будет стоить очень многих жизней.
Новое исследование Достаточное количество витамина D помогает пациентам с COVID-19 избежать осложнений и смерти
Китай начал массовую вакцинацию против COVID-19, заявив о поддержке со стороны ВОЗ
Китай еще с июля ввел программу экстренной вакцинации от коронавируса. Прививки сделали уже десятки тысяч жителей страны. Некоторые эксперты и разработчики вакцин предостерегли от преждевременного использования вакцины до завершения клинических испытаний, но правительство страны заявило о поддержке ВОЗ.
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала
Исследование коронавируса
Достаточное количество витамина D помогает пациентам с COVID-19 избежать осложнений и смерти
Согласно исследованию, проведенному профессором из Медицинской школы Бостонского университета, пациенты в возрасте от 40 лет с достаточным уровнем D имели на 51,5% меньше шансов умереть от коронавируса в сравнении с теми инфицированными, которые имели дефицит этого витамина. Отметим, что принимать любые витамины "для профилактики" или "на всякий случай" нельзя. Недостаток витамина D можно определить с помощью анализов. Чрезмерное употребление витаминов может привести к гипервитаминозу. Это провоцирует разнообразные нарушения в работе организма, а иногда и заболевания.