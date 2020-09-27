С начала пандемии в Украине обнаружили 198 634 больных коронавирусом. В Лондоне полиция разгоняла дубинками людей, пришедших на акцию против карантина. Бразилия показала, почему цена коллективного иммунитета к COVID-19 слишком высока. Китай начал массовую вакцинацию против COVID-19, заявив о поддержке со стороны ВОЗ. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 сентября.

Новости о коронавирусе 27 сентября

Со вчерашнего дня в стране зарегистрировали еще 3 130 больных. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве – 323. За этот же период выписали 1 009 пациентов. Еще 56 больных ушли из жизни.

Днем ранее Новости о коронавирусе 26 сентября: рекордное количество новых случаев, сверхбыстрый тест

С начала 2020 года коронавирус диагностировали 198 634 украинцам. К сожалению, 3 959 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато выздоровели 87 822 пациента.

Распространение COVID-19 в областях по состоянию 27 сентября

Винницкая область – 5900 (+116);

Волынская область – 7632 (+132);

Днепропетровская область – 5285 (+167);

Донецкая область – 3016 (+52);

Житомирская область – 5656 (+125);

Закарпатская область – 9632 (+52);

Запорожская область – 3663 (+95);

Ивано-Франковская область – 13335 (+123);

Кировоградская область – 1074 (+5);

Киев – 21815 (+323);

Киевская область – 8714 (+143);

Львовская область – 19784 (+148);

Луганская область – 974 (+36);

Николаевская область – 2980 (+105);

Одесская область – 12876 (+142);

Полтавская область – 1910 (+66);

Ровненская область – 12032 (+104);

Сумская область – 3672 (+123);

Тернопольская область – 12986 (+123);

Харьковская область – 17364 (+494);

Херсонская область – 1049 (+49);

Хмельницкая область – 5622 (+91);

Черновицкая область – 14009 (+107);

Черкасская область – 3694 (+124);

Черниговская область – 3960 (+85).

Смертность от COVID-19 в областях Украины

Львовская область – 555 (+4);

Черновицкая область – 352 (+2);

Киев – 361 (+11);

Харьковская область – 331 (+5);

Закарпатская область – 303 (+1);

Ивано-Франковская область – 303 (+4);

Одесская область – 187 (+5);

Киевская область – 172 (+1);

Ровненская область – 161;

Волынская область – 162 (+1);

Тернопольская область – 157 (+7);

Винницкая область – 113 (+3);

Хмельницкая область – 103;

Житомирская область – 103;

Днепропетровская область – 106 (+5);

Николаевская область – 73 (+2);

Сумская область – 63;

Кировоградская область – 56 (+1);

Донецкая область – 56;

Черкасская область – 53;

Черниговская область – 61 (+5);

Запорожская область – 58;

Полтавская область – 36;

Херсонская область – 23 (+1);

Луганская область – 11 (+1);

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COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирус обнаружили у 116 работников медицинской сферы. Зато с начала пандемии болезнь диагностировали у 14 499 медиков. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции.

со вчерашнего дня коронавирус обнаружили у 116 работников медицинской сферы. Зато с начала пандемии болезнь диагностировали у 14 499 медиков. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 40 военным. Сейчас в рядах ВСУ от болезни лечится 601 человек. 2 151 военный уже преодолел болезнь, но, к сожалению, 10 инфицированных ушли из жизни. По состоянию на 27 сентября на изоляции и самоизоляции находятся 638 военных и работников ВСУ.

В Киеве не утихает заболеваемость COVID-19

В Киеве уже длительное время сложная эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки наличие SARS-COV-2 подтвердили у 323 человек. Еще 11 жителей столицы умерли. Сейчас город Киев на первом месте по заболеваемости среди регионов. С начала пандемии в столице зарегистрировали 21 815 больных коронавирусом. 6 482 из них уже выздоровели, но 361 киевлянин умер.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 27 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 32 875 692 больных коронавирусом. Зато 22 753 306 пациентов уже выздоровели. Но 994 724 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 079 869;

Индия – 5 992 532;

Бразилия – 4 717 991;

Россия – 1 146 273;

Колумбия – 806 038.

Акция против карантинных ограничений в Лондоне: полиция разгоняла людей дубинками

В центре Лондона вышли на протест из-за карантинных ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Сначала полиция просила людей разойтись, ведь те не придерживались социальной дистанции. Когда люди не выполнили просьбу, правоохранители начали разгон, применяя дубинки. Протестующие бросали в них бутылки.



Разгон протестующих в Лондоне / Фото Getty Images

Бразилия показала, почему цена коллективного иммунитета к COVID-19 слишком высока

Согласно новому исследованию, бразильский город Манаус мог стать первым в мире, в котором население выработало коллективный иммунитет. В городе проживает примерно 2 миллиона человек. Во время пика эпидемии почти одновременно было инфицировано 50% населения. Зато от коронавируса умерло около 4000 человек. И это при том, что в городе проживает лишь 6% людей в возрасте от 60 лет. Летальность составила около 0.25%. Этого хватило, чтобы превысить нормальный сезонный уровень смертности аж в 4,5 раза. То есть в Манаусе похороны из-за коронавируса происходили в каждом дворе. На пике вспышки на кладбищах не успевали копать могилы.В других городах Бразилии, например в Сан Паулу, летальность оценивается в 0.72%. Это означает, что смертность от коронавируса может превышать фоновую в десятки раз. В Украине значительно больше людей старшего возраста. Поэтому "выработка коллективного иммунитета" по подобному сценарию будет стоить очень многих жизней.

Новое исследование Достаточное количество витамина D помогает пациентам с COVID-19 избежать осложнений и смерти

Китай начал массовую вакцинацию против COVID-19, заявив о поддержке со стороны ВОЗ

Китай еще с июля ввел программу экстренной вакцинации от коронавируса. Прививки сделали уже десятки тысяч жителей страны. Некоторые эксперты и разработчики вакцин предостерегли от преждевременного использования вакцины до завершения клинических испытаний, но правительство страны заявило о поддержке ВОЗ.

Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала

Исследование коронавируса

Достаточное количество витамина D помогает пациентам с COVID-19 избежать осложнений и смерти

Согласно исследованию, проведенному профессором из Медицинской школы Бостонского университета, пациенты в возрасте от 40 лет с достаточным уровнем D имели на 51,5% меньше шансов умереть от коронавируса в сравнении с теми инфицированными, которые имели дефицит этого витамина. Отметим, что принимать любые витамины "для профилактики" или "на всякий случай" нельзя. Недостаток витамина D можно определить с помощью анализов. Чрезмерное употребление витаминов может привести к гипервитаминозу. Это провоцирует разнообразные нарушения в работе организма, а иногда и заболевания.