За минулу добу в Україні зафіксували 5426 випадків зараження COVID-19. Загалом з початку пандемії захворіло 348 924 українці. Колишній гравець "Барселони" Роналдінью повідомив про свій позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 26 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

Від учора внаслідок ускладнень коронавірусу 73 хворих, на жаль, померли, натомість 1029 пацієнтів одужали. Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли майже 349 тисячі. 142 537 людей одужали. На жаль, 6 464 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних інфекцією. Активних хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня в Україні – 199 923, вони продовжують лікуватись.

Поширення коронавірусу в областях України

Вінницька область –9 401;

Волинська область –12 403;

Дніпропетровська область –13 144;

Донецька область –8 701;

Житомирська область –12 533;

Закарпатська область –13 144;

Запорізька область –8 132;

Івано-Франківська область –18 590;

Кіровоградська область –2 114;

м. Київ –34 362;

Київська область –14 845;

Львівська область –27 608;

Луганська область –3 233;

Миколаївська область –7 069;

Одеська область –22 179;

Полтавська область –8 056;

Рівненська область –17 730;

Сумська область –10 605;

Тернопільська область –19 261;

Харківська область –33 250;

Херсонська область –3 236;

Хмельницька область –13 482;

Чернівецька область –19 728;

Черкаська область –8 147;

Чернігівська область –7 971.

Скільки пацієнтів померли внаслідок COVID-19

Львівська область – 783 (+6)

Київ – 699 (+15)

Харківська область – 495 (+2)

Чернівецька область – 437 (+2)

Івано-Франківська область – 416 (+2)

Закарпатська область – 353 (+3)

Київська область – 335

Одеська область – 333 (+5)

Дніпропетровська область – 315

Волинська область – 247 (+4)

Тернопільська область – 241 (+1)

Рівненська область – 222 (+4)

Житомирська область – 210 (+7)

Хмельницька область – 203 (+3)

Вінницька область – 166 (+3)

Полтавська область – 153 (+2)

Сумська область – 153 (+2)

Миколаївська область – 133 (+3)

Запорізька область – 97

Чернігівська область – 87

Донецька область – 87

Черкаська область – 86 (+2)

Кіровоградська область – 82 (+2)

Херсонська область – 70 (+3)

Луганська область – 61 (+2)

Степанов розкритикував українців за недовіру до вітчизняної вакцини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що громадяни України не вірять в ефективність вакцини проти коронавірусу вітчизняного виробництва лише тому, що нібито мають упередження та комплекс національної меншовартості.

Він додав, що за багатьма передовими винаходами стоять саме українці, тому порадив звертати увагу на речі, якими користуються українці в повсякденному житті, адже дуже часто це все зроблено українськими вченими.

Позбувайтеся цього комплексу національної меншовартості, що ми ні на що не здатні, що нічого не можемо зробити... Через таку політику, що "ми ні на що не здатні" та завдяки політиці повного ігнорування нашої науки, талановиті вчені виїхали за кордон,

– наголосив очільник МОЗ.

COVID-19 серед українських медиків

За минулу добу COVID-19 виявили у 182 медпрацівників.Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 21 531 медика. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.

Коронавірус у ЗСУ

Станом на 26 жовтня в ЗСУ на коронавірус хворіють 1395 військових. За минулу добу кількість хворих зросла на 25. Усього від початку пандемії одужало 3639 військовослужбовців, померли – 14 інфікованих.

У МОЗ прогнозують зростання кількості хворих, що не буде пов'язано з виборами.

Виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин заявив, що в Україні, ймовірно, зросте захворюваність на коронавірус, але це не пов'язано із виборами. Ці наслідки обумовленні загальною тенденцією до збільшення випадків інфікувань.

"Вибори – це, звичайно ризикована операція, адже велика кількість людей, контактували між собою, але норми та рекомендації МОЗ строго виконувалися. Тому, я не думаю, що спалах буде пов'язаний з виборами", – заявив Кузин.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 26 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 43 107459 людей, з них 28 980 741 одужав, але, на жаль, 1 154 525 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 636 995; Індія – 7 909 959; Бразилія – 5 394 128; Росія – 1 520 800; Франція – 1 182 153.

Роналдінью захворів на COVID-19

Легендарий бразилець Роналдінью, який нещодавно вийшов на волю після арешту за підроблені документи, захворів на коронавірусну інфекцію. Про це розповів сам колишній гравець "Барселони" на своїй сторінці в інстаграмі.

Роналдінью вже відправився на самоізоляцію, тому всі заплановані події за участі легенди футболу прийшлось перенести. "Я здав тест, який показав позитивний результат на COVID-19. Зі мною все добре, хвороба протікає безсимптомно. Всіх обіймаю", – сказав Роналдінью.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу